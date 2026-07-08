Φάμελλος: «Να διωχθούν οι υπεύθυνοι του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι οι αγρότες που αγωνίζονται»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, πραγματοποίησε συνάντηση με αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων των αγροτών, τονίζοντας πως «πρέπει να διωχθούν οι υπεύθυνοι του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι οι αγρότες που αγωνίζονται να επιβιώσουν», ξεκαθαρίζοντας ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα καταθέσει άμεσα τροπολογία για να σταματήσουν οι διώξεις».

«Oι πρώτες διώξεις έπρεπε να γίνουν κατά των υπευθύνων του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, της κλοπής δηλαδή πάνω από 1 δισ. ευρώ επιδοτήσεων που στήθηκε μέσα από το Μαξίμου και να επιστραφούν οι κλεμμένες επιδοτήσεις στους τίμιους και πραγματικούς αγρότες» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά τη συνάντηση του με αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, εκφράζοντας σφοδρή κρτιτική απέναντι στις «διώξεις εναντίον αγροτών που αγωνίζονταν για να επιβιώσουν και για να μην ερημώσει η ελληνική ύπαιθρος» είπε αρχικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Θέλω να καταθέσω την υποστήριξη μας στον αγώνα σας για να σταματήσουν οι διώξεις. Πρέπει να υπάρξουν και οι απαραίτητες κινήσεις από τον πολιτικό κόσμο. Εμείς έχουμε ήδη προετοιμάσει μία τροπολογία η οποία σταματάει τις διώξεις κατά των αγροτών, διότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης οφείλουν, εκπροσωπώντας τους πολίτες στη Βουλή, να κάνουν αυτό που πρέπει, παρότι θα έπρεπε ήδη να το έχει κάνει η κυβέρνηση» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε πως «η κρίση στον πρωτογενή τομέα συνεχίζεται και μεγαλώνει. Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ έχουν ξεκινήσει όλες οι καλλιέργειες, δεν έχει αρχίσει ακόμα η υποβολή δηλώσεων για τις επιδοτήσεις ΟΣΔΕ και έτσι οι αγρότες «είναι στον αέρα».

Ενώ και «η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θέτει σοβαρά προβλήματα της σύνδεσης επιδοτήσεων με τη στρατηγική του υπουργείου, αλλά και ερωτήματα διαφάνειας, λογοδοσίας και διαλειτουργικότητας με τις βάσεις δεδομένων και τις χρήσεις γης».

Υπενθύμισε δε, το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για συγκρότηση μόνιμου συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής με ευθύνη της Βουλής.

Ο Σωκράτης Φάμελλος άσκησε έντονη κριτική στο αρνητικό αποτύπωμα που έχουν αφήσει οι ζωονόσοι και η έλλειψη στρατηγικής από το αρμόδιο υπουργείο, που οδηγεί στον αφανισμό του κτηνοτροφικού κλάδου αλλά και των κτηνοτροφικών προϊόντων στην Ελλάδα.

Επισήμανε επίσης ότι «το κόστος παραγωγής είναι στα ύψη, και στα καύσιμα και στις υπόλοιπες πρώτες ύλες, με αποτέλεσμα οι αγρότες να έχουν ελάχιστο εισόδημα και πολλές φορές οι καλλιέργειες να είναι ζημιογόνες, ενώ από την άλλη, οι τιμές στα ράφια είναι στα ύψη αφού η κυβέρνηση έχει κάνει συμφωνία με τα καρτέλ για να μην μειώνονται οι τιμές. Και έτσι το πρόβλημα είναι και στους αγρότες και στους καταναλωτές από την ακρίβεια».

Τέλος, ο Σωκράτης Φάμελλος έκανε λόγο για «ευρωπαϊκό πραξικόπημα» ως προς την εφαρμογή της συμφωνίας Mercosur, παρότι «με πρωτοβουλία της ευρωομάδας της Αριστεράς είχε σταματήσει η εφαρμογής της αλλά ο κ. Μητσοτάκης και η κα φον ντερ Λάιεν κάνουν ό,τι μπορούν για να εξυπηρετήσουν τα μεγάλα καρτέλ, αλλά όχι τους αγρότες».

«Η ελληνική ύπαιθρος ερημώνει με σχέδιο από τον κ. Μητσοτάκη που θέλει να γίνουν οι αγρότες, κολίγοι, στους νέους τσιφλικάδες που φέρνει στην Ελλάδα. Και αυτό είναι αντίθετο και με το δημογραφικό και με την ελληνική παραγωγή και με τους κανόνες της Δημοκρατίας» κατέληξε ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Κατηγορούμαστε, διωκόμαστε, με εκατοντάδες δικογραφίες που έχουν φτάσει σε χέρια αγροτών, ακόμη και σε ανθρώπους που δεν συμμετείχαν καν στα μπλόκα, με στόχο την ποινικοποίηση των κινητοποιήσεων και την τρομοκράτηση μας», διεμήνυσε ο πρόεδρος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, Ρίζος Μαρούδας.

Ο Ρίζος Μαρούδας αναφέρθηκε επίσης στην οριακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο αγροτοκτηνοτροφικός κλάδος που δεν αφορά μόνο την επιβίωση των αγροτών αλλά όλη τη ζωή στην ύπαιθρο.

Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμμετείχαν στη συνάντηση ο βουλευτής Λάρισας και τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλης Κόκκαλης, ο βουλευτής Ηλείας και γραμματέας της Κ.Ο Διονύσης Καλαματιανός, ο βουλευτής Μαγνησίας και τομεάρχης Μεταφορών, Υποδομών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο βουλευτής Αργολίδας και τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Γαβρήλος και ο διευθυντής της Κ.Ο του κόμματος Γιώργος Μπάκης. Στην αντιπροσωπεία των αγροτών συμμετείχαν επίσης οι Ηλίας Αγγελακούδης, Γρηγόρης Γρουζίδης, Κώστας Αποστολόπουλος, Χρήστος Λύγδης, Κωνσταντίνος Σέφης και ο Αθανάσιος Βομπίρης.