Φάμελλος: «Οι εργαζόμενοι δεν αντέχουν μία ζωή με φθηνή εργασία και ακρίβεια»

Το μήνυμά του από το κέντρο της Αθήνας όπου συμμετείχε στην απεργιακή κινητοποίηση για την εργατική Πρωτομαγιά έστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος.

«Τιμούμε την Εργατική Πρωτομαγιά, τους αγώνες των εργαζομένων που έδωσαν και τη ζωή τους για να υπάρχει εργασία με δικαιώματα, αξιοπρέπεια και ευημερία.

Και το πρώτο μήνυμα της Εργατικής Πρωτομαγιάς είναι ότι μόνο με τη συμμετοχή σε αγωνιστικά και δυνατά συνδικάτα προχωράει ο κόσμος και κερδίζουν τα δικαιώματά τους οι εργαζόμενοι.

Γιατί και σήμερα τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα. Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες δεν αντέχουν μία ζωή με φθηνή εργασία, ακρίβεια και χωρίς ασφάλεια στην εργασία.

Γιατί πριν από 140 χρόνια οι εργαζόμενοι αγωνίστηκαν για το 8ωρο και σήμερα στην Ελλάδα νομοθετήθηκε από τον κ. Μητσοτάκη το 13ωρο», ανέφερε αρχικά ο Σωκράτης Φάμελλος.

Διαβάστε ακόμα: Η Πρωτομαγιά του '44, οι εκτελέσεις και το «Θυσιαστήριο της Λευτεριάς» στην Καισαριανή

Και συνέχισε: «Διεκδικούμε μαζί με τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες δουλειά και ζωή με καλύτερες αμοιβές, με ευημερία, με δυνατότερη αγοραστική δύναμη, με ασφάλεια, χωρίς εργατικά δυστυχήματα, αλλά και με ισχυρό κοινωνικό κράτος.

Αυτή είναι η προοδευτική Ελλάδα, αυτή είναι η δίκαιη Ελλάδα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίζει τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα τους γιατί αυτή είναι η ταυτότητά μας. Με αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας. Καλή Πρωτομαγιά», ανέφερε στο μήνυμά του.