Φάμελλος: «Όλη η κοινωνία πιστεύει ότι έχουμε μία κυβέρνηση διαφθοράς»

«Η χώρα μας έχει περιέλθει σε μία μείζονα πολιτική και θεσμική κρίση, με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κ. Μητσοτάκη». Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, προκειμένου να διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπ. Λιβανού και της υφυπουργού, Φ. Αραμπατζή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από σχετικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά.

Ακολούθως, ο κ. Φάμελλος εξήγησε: «Όλη η κοινωνία πιστεύει ότι έχουμε μία κυβέρνηση διαφθοράς, αλλά και ότι όσο είναι η ΝΔ και ο κ. Μητσοτάκης στην κυβέρνηση δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη και δεν θα τιμωρηθούν οι ένοχοι. Γιατί πέρα από τα σοβαρά αδικήματα που έχουν διαπραχθεί υπάρχει και το έγκλημα της συγκάλυψης. Συγκάλυψη στο έγκλημα των Τεμπών, συγκάλυψη στις υποκλοπές, συγκάλυψη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, και ποιος ξέρει πόσα ακόμα σκάνδαλα έχει ήδη συγκαλύψει αυτή η κυβέρνηση. Γιατί αυτός ήταν και είναι ο σκοπός του επιτελικού κράτους».

Επανέλαβε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί πρακτικές μαφίας και ρώτησε: «Θα παρακάμψετε ξανά την Ευρωπαία Εισαγγελέα; Η θέση μας απέναντι στις ενδείξεις για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του κ. Λιβανού και της κ. Αραμπατζή, είναι ξεκάθαρη. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και Νέα Αριστερά, με κοινό αίτημα, ζητάμε το αυτονόητο, να χυθεί άπλετο φως, να συσταθεί άμεσα προκαταρκτική επιτροπή, να διενεργηθεί εξέταση και η Βουλή να επιτελέσει το καθήκον της».

Αφού μίλησε για διαφορετική μεταχείριση από την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας σε σχέση με τους κ.κ. Καραμανλή και Τραντόπουλο για την υπόθεση των Τεμπών, πρόσθεσε απευθυνόμενος προς την πλειοψηφία: «Απαξιώνετε συνεχώς την ίδια την πολιτική. Γιατί τα γραφεία σας είναι γραφεία ρουσφετιών για τους λίγους, τους δικούς σας».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρθηκε στο αίτημα για προανακριτική για τον κ. Λιβανό και την κ. Αραμπατζή σημειώνοντας: «Τα όσα περιλαμβάνονται στη νέα δικογραφία σκιαγραφούν ένα συστηματικό πλέγμα συνεννοήσεων και παρεμβάσεων, στο οποίο ο κ. Λιβανός και η κ. Αραμπατζή φέρονται να συμμετείχαν άμεσα ή έμμεσα. Μας λέτε δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε. Τότε γιατί αρνείστε να ελεγχθείτε; Ψηφίστε την πρότασή μας, να συσταθεί η αρμόδια επιτροπή, επιτρέψτε σε όλους τους μάρτυρες να καταθέσουν και αφήστε τα στοιχεία να μιλήσουν».

«Αλλά όλη η Ελλάδα ξέρει ότι δεν θέλετε τον έλεγχο και την έρευνα, όχι μόνο γιατί είστε ένοχοι, αλλά γιατί φοβάστε ότι θα αποκαλυφθεί και ο εγκέφαλος και αυτού του σκανδάλου. Που είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, γιατί και από την προηγούμενη δικογραφία έχει αποκαλυφθεί ότι όλα τα κάλυπτε το Μαξίμου», τόνισε.

Όσον αφορά την πρόσφατη τροπολογία Φλωρίδη επεσήμανε: «Αλλά είναι τέτοια η πολιτική σας ανηθικότητα που χθες φέρατε τροπολογία τελευταίας στιγμής, ενώ διαβεβαιώνατε ότι δεν πρόκειται να αιφνιδιάσετε στην Ολομέλεια για την επιτάχυνση στην εκδίκαση ποινικών υποθέσεων βουλευτών. Μια ρύθμιση που αποτελεί τον ορισμό της φωτογραφικής διάταξης. Ενώ έχετε σπάσει ρεκόρ στον αριθμό των βουλευτών που εξετάζονται από τη δικαιοσύνη, νομοθετείτε ώστε οι βουλευτές να έχουν προνομιακή μεταχείριση σε σχέση με τους πολίτες της χώρας και να εξέρχονται νωρίτερα από τη δικαστική διαδικασία.

Δηλαδή έχετε ευθύνη για τις καθυστερήσεις και την υποστελέχωση των δικαστικών υπηρεσιών και θα την χρησιμοποιήσετε για fast track διαδικασίες, επιφανειακούς ελέγχους, επιφανειακές ανακρίσεις και κουκούλωμα μόνο για τους βουλευτές σας. Όχι για τους υπόλοιπους πολίτες. Προφανές ήταν ότι θα αντιδράσει έντονα και άμεσα η κ. Κοβέσι. Και μας εκθέσατε ξανά. Η νομοτεχνική διόρθωση του Φλωρίδη στο παρά πέντε αποδεικνύει για άλλη μια φορά την εκ του πονηρού νομοθέτηση και την πλήρη απαξίωση του Κοινοβουλίου και των θεσμών».

«H Βουλή οφείλει να διερευνήσει τους δύο πρώην επικεφαλής του ΥΠΑΑΤ για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση. Επιμένουμε στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής και στην πλήρη διερεύνηση των ευθυνών, όσο κι αν η κυβερνητική πλειοψηφία επιχειρεί να την αποτρέψει. Aποτελεί το ελάχιστο θεσμικό καθήκον της Βουλής όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις προς διερεύνηση. Kάθε απόπειρα μπλοκαρίσματος της διερεύνησης βαραίνει αποκλειστικά την κυβέρνηση. Δεν θα επιτρέψουμε κανένα κουκούλωμα. Δεν θα γίνουμε συνένοχοι σε καμία συγκάλυψη», κατέληξε ο κ. Φάμελλος.