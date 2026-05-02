Φαραντούρης για προσχώρηση σε ΠΑΣΟΚ: «Τα περί μπουζουκτσίδικου δεν με αφορούν, αισθάνομαι πολύ όμορφα»

Ο Νικόλας Φαραντούρης μίλησε για την προδιαγεγραμμένη προσχώρησή του στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας πως το έναυσμα για την πολιτική του κίνηση το έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, «σπρώχνοντάς» τον προς το κοντινότερο διαθέσιμο στρατόπεδο.

Σχετικά με τις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη περί «μπουζουκτσίδικου», απαντώντας στον Σωκράτη Φάμελλο, ο κ. Φαραντούρης απάντησε: «Η υποδοχή στο ΠΑΣΟΚ ήταν ενθουσιώδης, η κα Γιαννακοπούλου με καλωσόρισε και αναφέρθηκε στα περί "μπουζουκτσίδικου".

Δεν ξέρω ποιους αφορά, ρωτήστε τη εσείς. Δεν αισθάνουμαι ότι αφορούσε εμένα. Εγώ αισθάνομαι πολύ όμορφα».

Ανέφερε δε, σχετικά με τη σειρά γεγονότων που τον οδήγησαν στη νέα του πολιτική «οικογένεια»:

«Το πρώτο κόμμα όπου εντάχθηκε ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, από τον οποίο διεγράφην πριν από 5 μήνες. Δεν μεταπήδησα, δεν πήρα μεταγραφή. Διεγράφην χωρίς λόγο. Εντελώς αδίκως, μετά από μία θεσμική εκδήλωση. Καλωσόρισα και ακόμα το κάνω, όποιον θέλει να καταθέσει μία πρόταση, περιλαμβανομένου του Αλέξη Τσίπρα».