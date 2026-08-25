«Φίλοι και σύμμαχοι»: Τι συζήτησαν η νέα Πρέσβης του Ισραήλ και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στο Πεντάγωνο

Τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, επισκέφθηκε η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι, με την αμυντική συνεργασία και την ασφάλεια να βρίσκονται στο επίκεντρο της συνάντησης.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην επίσκεψη γνωστοποίησε με ανάρτησή της στο Χ η πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα, επιλέγοντας να δώσει το στίγμα των ελληνοϊσραηλινών σχέσεων με τη φράση «Φίλοι. Εταίροι. Σύμμαχοι».

Σύμφωνα με την ισραηλινή πρεσβεία, η Πνινάτ Γιανάι είχε με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ μια «σημαντική και ουσιαστική συνάντηση», κατά την οποία πραγματοποιήθηκε εις βάθος συζήτηση για την ισχυρή και στρατηγική αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, καθώς και για τη συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της ασφάλειας.

Όπως τονίζεται στην ανάρτηση, η σχέση αυτή βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, στα κοινά συμφέροντα και στην κοινή δέσμευση των δύο πλευρών για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

«Η Ελλάδα είναι ένας πραγματικός φίλος και στρατηγικός σύμμαχος του Ισραήλ», αναφέρει χαρακτηριστικά η ισραηλινή πρεσβεία, υπογραμμίζοντας παράλληλα την πρόθεση για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας.

«Μαζί, θα συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε αυτή την τόσο σημαντική συνεργασία και να την κάνουμε ακόμη πιο ισχυρή», σημειώνεται στην ανάρτηση, η οποία καταλήγει με το μήνυμα:

«Ισραήλ και Ελλάδα - μαζί, ενωμένοι».