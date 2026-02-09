Φλωρίδης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση: «Τον Μάρτιο η τελική εισήγηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη»

Τον Μάρτιο ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει την τελική εισήγηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, αφού θα έχει λάβει μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου τις προτάσεις από τους βουλευτές, τόνισε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Αναφερόμενος στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, σημείωσε ότι έχει ήδη λυθεί το θέμα της παραγραφής. Ωστόσο έχει μείνει ένα κρίσιμο ζήτημα, αφού η δικαστική έρευνα σήμερα παύει όταν βλέπει όνομα υπουργού.

Ο κ. Φλωρίδης εκτίμησε πως η άποψη που κυριαρχεί είναι να μην εμποδίζεται η δικαστική έρευνα στο προηγούμενο από τη Βουλή στάδιο.

Φλωρίδης: Πώς οραματίζεται τη δικαιοσύνη

Εκτίμησε πως πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη εμπλοκή της δικαστικής εξουσίας στις διερευνήσεις πιθανών αδικημάτων από υπουργούς.

Όσον αφορά στη συζήτηση για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης σημείωσε πως η συζήτηση περιστρέφεται στο αν θα πρέπει να φύγει η αρμοδιότητα από το υπουργικό συμβούλιο και ποιος θα την πάρει.

Όπως είπε, κυριαρχεί η άποψη να μην επιλέγονται από το υπουργικό συμβούλιο και σημείωσε πως πρέπει να δούμε πώς θα γίνει η νομιμοποίηση της επιλογής τους από άλλα συνταγματικά όργανα.