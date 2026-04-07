«Φωνάζει ο κλέφτης»: Πυρά του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις δηλώσεις Άδωνι για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε σχετικά με την επίθεση του υπουργού Υγείας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πως «Οι δηλώσεις του Άδωνι περί "μεθόδευσης" με στόχο την κυβέρνηση, δείχνουν ότι οι πολιτικοί απατεώνες δεν έχουν ούτε όρια ούτε ηθικούς φραγμούς.

"Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης" που λέει και ο θυμόσοφος λαός μας», πρόσθεσε η Κουμουνδούρου, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Πώς αλλιώς να χαρακτηριστεί η κίνηση ενός υπουργού να αμφισβητήσει ανοιχτά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επειδή ερευνά δικογραφίες που αφορούν βουλευτές της ΝΔ, και απ' ό,τι φαίνεται μόνο της ΝΔ;», διερωτάται για να υπογραμμίσει πως «η πραγματικότητα είναι απλή και αμείλικτη».

ΣΥΡΙΖΑ: «Αντί να απαντήσει η ΝΔ, στοχοποιεί ευρωπαϊκό θεσμό»

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά πιθανές απάτες εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αναφορές ακόμη και σε πολιτικά πρόσωπα. Και αντί η κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις, επιλέγει να στοχοποιήσει τον θεσμό που ερευνά. Πέρα από τα υπόλοιπα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα».

«Η γραμμή πλέον είναι ξεκάθαρη. Όποιος ελέγχει την εξουσία, βαφτίζεται "συνωμότης". Όποιος αναδεικνύει σκάνδαλα και ερευνά στοχοποιείται από το Μαξίμου και τους "λαγούς" του», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει:

«Αυτή η στάση είναι πολιτικά ανήθικη και θεσμικά επικίνδυνη. Η κυβέρνηση επιχειρεί να μετατρέψει ένα σκάνδαλο διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων σε δήθεν "πολιτική δίωξη", γιατί δεν μπορεί να απαντήσει στην ουσία: ποιοι διαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα, με ποιους όρους και προς όφελος ποιών».