Φρεγάτα «Κίμων»: Βίντεο με τη στιγμή που «σκίζει» τα κύματα πριν φτάσει στην Ελλάδα

Η πρώτη φρεγάτα τύπου Belharra του ελληνικού στόλου απέπλευσε πρόσφατα από τις εγκαταστάσεις της Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας.

Το Πολεμικό Ναυτικό δημοσιοποίησε βίντεο από τον πλου της φρεγάτας, η οποία ονομάστηκε «Κίμων», προς τιμήν του αρχαίου Αθηναίου στρατηγού, γιου του Μιλτιάδη, ήρωα της μάχης του Μαραθώνα. Στις εικόνες φαίνεται η φρεγάτα να πλέει στη Μεσόγειο, όπου συνάντησε τη φρεγάτα «Αιγαίον», ενταγμένη στη δύναμη «Irini» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρώτη επικοινωνία μεταξύ των δύο ελληνικών πλοίων πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, ενώ στο άμεσο μέλλον αναμένονται κοινές ασκήσεις και γυμνάσια του Πολεμικού Ναυτικού.

Η «Κίμων», το πιο σύγχρονο πλοίο που έχει αποκτήσει το Πολεμικό Ναυτικό, αναμένεται να εισέλθει για πρώτη φορά σε ελληνικά νερά, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για τον στόλο. Μετά από εκτενείς δοκιμές και προετοιμασία στη Γαλλία, το πλοίο κατευθύνεται προς τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας, όπου θα υποδεχθείται με επίσημη και πανηγυρική τελετή.

Η άφιξη της πρώτης φρεγάτας Belharra δεν αποτελεί απλώς την ένταξη ενός νέου πλοίου, αλλά ένα γεγονός με συμβολικό χαρακτήρα που συνδέει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της ελληνικής ναυτικής ισχύος. Στον πλου υποδοχής θα συμμετάσχουν ιστορικά πλοία, όπως το θωρηκτό «Αβέρωφ» και η τριήρης «Ολυμπιάς», αναδεικνύοντας τη διαχρονική σχέση του ελληνισμού με τη θάλασσα και την εξέλιξη της ναυτικής τεχνολογίας.

Η επιλογή του «Αβέρωφ» δεν είναι τυχαία: αποτέλεσε σύμβολο εκσυγχρονισμού και στρατηγικής υπεροχής, μεταβάλλοντας τις ισορροπίες στο Αιγαίο. Με ανάλογο τρόπο, η φρεγάτα «Κίμων» σηματοδοτεί τη μετάβαση του Πολεμικού Ναυτικού στη νέα ψηφιακή εποχή, με προηγμένα ηλεκτρονικά, σύγχρονα οπλικά συστήματα και αυξημένες δυνατότητες αποτροπής.

Κατά την άφιξη, το πλοίο θα κινηθεί αρχικά στην περιοχή της Αίγινας για επισκέψεις υψηλόβαθμων πολιτειακών και στρατιωτικών αξιωματούχων, πριν ολοκληρώσει τον πλου προς τη Σαλαμίνα συνοδευόμενο από άλλες μονάδες του στόλου, σε ένα πλούσιο σε τελετουργικό γεγονός.

Η προετοιμασία της «Κίμων» περιλάμβανε τη μεταφορά και ενσωμάτωση πλήρους οπλισμού στη Γαλλία, εκτεταμένους ελέγχους λειτουργικότητας και εκπαίδευση του πληρώματος, αλλά και των στελεχών που θα επανδρώσουν τις επόμενες φρεγάτες Belharra. Έτσι, τίθενται οι βάσεις για μια ενιαία επιχειρησιακή κουλτούρα, ενόψει της ολοκλήρωσης του προγράμματος Belharra έως το τέλος της δεκαετίας.