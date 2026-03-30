Φυλάκιση 4 ετών με αναστολή στον βουλευτή Φλώρο για την επίθεση στον Γραμμένο

Ποινή φυλάκισης 4 ετών, με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη, επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο στον ανεξάρτητο βουλευτή Κωνσταντίνο Φλώρο, για την βίαια επίθεση σε βάρος του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένου, στο περιστύλιο της Βουλής, τον Απρίλιο του 2024.

Το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχο τον προερχόμενο από το κόμμα «Σπαρτιάτες» ανεξάρτητο βουλευτή, ενώ κατά πλειοψηφία 5-2, δικαστές και ένορκοι επέβαλαν ποινή φυλάκισης 4 ετών στον κ. Φλώρο. Η εισαγγελική πρόταση επί της ποινής ήταν να επιβληθεί κάθειρξη 5 ετών.

Παράλληλα, στον κατηγορούμενο επιβλήθηκαν δικαστικά έξοδα 1.600 ευρώ.

Οι δικαστές, με οριακή πλειοψηφία, 4 προς 3, αναγνώρισαν στον βουλευτή το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, ενώ απέρριψαν αυτά της ανάρμοστης συμπεριφοράς του θύματος, της ειλικρινούς μετάνοιας και της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, τα οποία αιτήθηκε επιπλέον ο καταδικασθείς.

«Αυτές οι συμπεριφορές μέσα στη Βουλή, μας λυπούν όλους» είπε νωρίτερα ο εισαγγελέας της Έδρας, ζητώντας να μην δεχθεί το δικαστήριο ελαφρυντικά.

Τι είπε στην απολογία του

Ο κατηγορούμενος, στην απολογία του έκανε λόγο για «απερισκεψία» και «λάθος αντίδραση του» εξαιτίας, όπως τόνισε, της «απρόκλητης επίθεσης για τη μητέρα μου» από το θύμα.

«Λάθος, λάθος και η αντίδρασή μου. Γνωρίζω ότι αν από κάπου πρέπει να ζητήσω συγνώμη είναι από τη μητέρα μου, αν τότε δεν την υπερασπιζόμουν, μετά τις συγγνώμες που ζήτησα από τον ελληνικό λαό που με ψήφισε. Στον κ. Γραμμένο δεν μπορώ να ζητήσω συγνώμη γιατί έχω περιοριστικά μέτρα», είπε.

Ο βουλευτής μετά το περιστατικό είχε συλληφθεί και μετά την απολογία του στην ανακρίτρια είχε αφεθεί ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο να μην πλησιάζει τον κ. Γραμμένο σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.

Σύμφωνα με όσα είπε στο δικαστήριο ο κατηγορούμενος βουλευτής, δεν χτύπησε τον κ. Γραμμένο αλλά τον έπιασε από τον γιακά και του έβαλε τρικλοποδιά «και αυτός έπεσε κάτω».

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι η οργή του αφορούσε την χυδαία επίθεση που δέχθηκε από τον αντίδικο ο οποίος έθιξε την μητέρα του. Παράλληλα εξέφρασε στο δικαστήριο την βούληση να αποσύρει τη δική του μήνυση προς τον Βασίλη Γραμμένο, ζητώντας από τον κατήγορό του δήλωση μετανοίας για τα όσα είπε για τη μητέρα του.