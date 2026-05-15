«Genocidevision»: Γιατί ο Γιάνης Βαρουφάκης ρίχνει «άκυρο» στον τελικό της Eurovision;

Ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, ξεκαθάρισε τη θέση του σχετικά με τον επερχόμενο τελικό της Eurovision, εξηγώντας μέσω βίντεο τους λόγους για τους οποίους φέτος επιλέγει την αποχή. Παρότι στο παρελθόν έβρισκε ενδιαφέρον στη διαδικασία, οι φετινές πολιτικές συγκυρίες άλλαξαν άρδην τη στάση του.

«Κοίτα και εμείς στο ΜέΡΑ25 έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία, πολλές φορές εγώ προσωπικά παρακολουθώντας μόνο τη βαθμολογία, τα τραγούδια δεν τα άντεχα ποτέ. Αλλά η βαθμολογία ήταν πολύ μεγάλο σουξέ.

Ο λόγος είναι ότι η γενοκτονία δεν έχει πλάκα. Η Eurovision επιλέγοντας να γίνει φερέφωνο του Ισραήλ, του κράτους apartheid, μετατράπηκε σε “Genocidevision”. Βρείτε κάτι άλλο να περάσετε τέλεια αυτό το Σάββατο.»

Με τη σκληρή λέξη «Genocidevision», ο Γιάνης Βαρουφάκης ασκεί κριτική στη διοργανώτρια αρχή (EBU) για τη συμμετοχή του Ισραήλ, κατηγορώντας τον θεσμό ότι λειτουργεί ως επικοινωνιακό όχημα ενός κράτους που ο ίδιος χαρακτηρίζει ως «apartheid». Προτρέπει, μάλιστα, τους πολίτες να γυρίσουν την πλάτη στον διαγωνισμό και να βρουν εναλλακτικούς τρόπους ψυχαγωγίας για το Σαββατόβραδο.