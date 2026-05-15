Έσκισε σε τηλεθέαση ο Β' Ημιτελικός της Eurovision 2026: Υψηλά ποσοστά για την ΕΡΤ1

Σε υψηλά επίπεδα τηλεθέασης κινήθηκε ο χθεσινός Β' Ημιτελικός της Eurovision 2026, ο οποίος προβλήθηκε από την ΕΡΤ1 και στον οποίο συμμετείχε η Κύπρος με την Antigoni Buxton και το Jalla που προκρίθηκε στον Τελικό του Σαββάτου.

Αναλυτικότερα στο δυναμικό κοινό ο Β' Ημιτελικός συγκέντρωσε μέσο όρο 35,6% στο δυναμικό κοινό, αγγίζοντας το 42,8% στο τελευταίο τέταρτο, δηλαδή 24:00 – 00:15.

Την ίδια στιγμή στο γενικό σύνολο, ο Β’ Ημιτελικός της Eurovision 2026 σημείωσε μέσο όρο 25,6%, σκαρφαλώνοντας μέχρι και το 31,2%, πάλι στο τελευταίο τέταρτο 24:00 – 00:15.

Μετά τον χθεσινό Β’ Ημιτελικό, πραγματοποιήθηκε και η κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης των χωρών στον Μεγάλο Τελικό της φετινής Eurovision.

Η Ελλάδα θα εμφανιστεί στο πρώτο μισό και συγκεκριμένα στη θέση 6, ενώ η Κύπρος στο δεύτερο μισό και στην 21η.