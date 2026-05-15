Μενού

Έσκισε σε τηλεθέαση ο Β' Ημιτελικός της Eurovision 2026: Υψηλά ποσοστά για την ΕΡΤ1

Έσκισε χθες (14/5) σε τηλεθέαση ο Β' Ημιτελικός της Eurovision 2026 στον οποίο συμμετείχε η Antigoni με την Κύπρο. Τα ποσοστά που σημείωσε η ΕΡΤ1.

Reader symbol
Newsroom
Eurovision 2026 Antigoni Κύπρος
Eurovision 2026: Η Antigoni με το Jalla εκπροσωπεί την Κύπρο | Alma Bengtson/EBU
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Σε υψηλά επίπεδα τηλεθέασης κινήθηκε ο χθεσινός Β' Ημιτελικός της Eurovision 2026, ο οποίος προβλήθηκε από την ΕΡΤ1 και στον οποίο συμμετείχε η Κύπρος με την Antigoni Buxton και το Jalla που προκρίθηκε στον Τελικό του Σαββάτου.

Αναλυτικότερα στο δυναμικό κοινό ο Β' Ημιτελικός συγκέντρωσε μέσο όρο 35,6% στο δυναμικό κοινό, αγγίζοντας το 42,8% στο τελευταίο τέταρτο, δηλαδή 24:00 – 00:15.

Την ίδια στιγμή στο γενικό σύνολο, ο Β’ Ημιτελικός της Eurovision 2026 σημείωσε μέσο όρο 25,6%, σκαρφαλώνοντας μέχρι και το 31,2%, πάλι στο τελευταίο τέταρτο 24:00 – 00:15.

Μετά τον χθεσινό Β’ Ημιτελικό, πραγματοποιήθηκε και η κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης των χωρών στον Μεγάλο Τελικό της φετινής Eurovision.

Η Ελλάδα θα εμφανιστεί στο πρώτο μισό και συγκεκριμένα στη θέση 6, ενώ η Κύπρος στο δεύτερο μισό και στην 21η.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA