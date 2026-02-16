Γεωργιάδης: «Εσείς νομίζετε ότι το ΣΚ η μόνη μου ασχολία ήταν η μήνυση κατά της Κωνσταντοπούλου»

Ένταση επικρατεί ξανά στο πολιτικό σκηνικό μετά το φραστικό επεισόδιο ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Άδωνι Γεωργιάδη

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε εντός της Βουλής, όταν ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι αστυνομικός τον ενημέρωσε λεπτομερώς για τη μήνυση που κατέθεσε εις βάρος του η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η αναφορά αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία κατηγόρησε τον Υπουργό ότι διαθέτει «θύλακα» αστυνομικών που τον ενημερώνει για κινήσεις εις βάρος του.

Εσείς νομίζετε ότι το ΣΚ η μόνη μου ασχολία ήταν η μήνυση κατά της @ZoeKonstant που θα καταθέσω σήμερα. Ομως εγώ είχα κάτι σοβαρότερο να κάνω. Κάθησα και συγκέντρωσα όλα τα προγράμματα Κατάρτισης και την επί Σύριζα ένταξη τους για να σας αποδείξω ότι για άλλη μια φορά κτίζεται… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 16, 2026

Η κόντρα των δύο πολιτικών δεν είναι καινούργια, ωστόσο η τελευταία ανταλλαγή δηλώσεων φαίνεται να έχει οξύνει το κλίμα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου επιμένει ότι η ενημέρωση που, σύμφωνα με τον Υπουργό, έλαβε από αστυνομικό, εγείρει σοβαρά ζητήματα θεσμικής λειτουργίας. Από την πλευρά του, ο κ. Γεωργιάδης απαντά ότι οι κατηγορίες είναι αβάσιμες και επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση σε άλλο πεδίο.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Υπουργός υποστήριξε ότι το Σαββατοκύριακο δεν ασχολήθηκε μόνο με τη μήνυση που, όπως είπε, θα καταθέσει κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου.

Αντίθετα, ανέφερε ότι συγκέντρωσε όλα τα προγράμματα κατάρτισης και τα σχετικά έγγραφα της περιόδου ΣΥΡΙΖΑ, με στόχο –όπως σημείωσε– να αποδείξει ότι το αφήγημα περί «γαλάζιου σκανδάλου» δεν ευσταθεί.

Ο κ. Γεωργιάδης κάλεσε τους πολίτες να διαβάσουν το αναλυτικό κείμενο που δημοσίευσε στη σελίδα του στο Facebook, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία που παρουσιάζει αντικρούουν τις κατηγορίες.

Παράλληλα, απηύθυνε μήνυμα προς το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι η παράταξη δεν πρέπει να μένει σιωπηλή όταν δέχεται –κατά τη γνώμη του– άδικες επιθέσεις, ούτε να αφήνει στελέχη της «μόνα τους» σε περιόδους πολιτικής πίεσης.