Κωνσταντοπούλου για Γεωργιάδη: «Εν ενεργεία Υπουργός έχει παρακρατική επικοινωνία με θύλακες μέσα στην αστυνομία»

Σάλος έχει δημιουργηθεί στη Βουλή μετά το τελευταίο φραστικό επεισόδιο ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Άδωνι Γεωργιάδη. Η πρόδερος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε σήμερα (15/2) τον Υπουργό για το ότι κατέχει θύλακα αστυνομικών που τον ενημερώνει.

Όλα ξεκίνησαν εντός Βουλής, όταν ο Υπουργός Υγείας δήλωσε ότι, γνωστός του αστυνομικός, του είπε για τη μήνυση που κατέθεσε η κυρία Κωνσταντοπούλου εναντίον του, περιγράφοντας του με κάθε λεπτομέρεια τη στιγμή της άφιξής της.

Μιλώντας στο Mega σήμερα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δήλωσε: «Αποκαλύφθηκε ότι υπάρχει ένας θύλακας με τον οποίον είναι σε επαφή ο Άδωνις Γεωργιάδης με τη συγκεκριμένη αντιδημοκρατική, φασιστική πολιτική πορεία.

Δεν είναι ένας τυχαίος ο Γεωργιάδης. Ο Γεωργιάδης είναι αρνητής του Ολοκαυτώματος, είναι αρνητής των νεκρών του Πολυτεκνείου, είναι αρνητής της γενοκτονίας που γίνεται σήμερα σε βάρος των Παλαιστινίων, αρνητής του εγκλήματος των Τεμπών», είπε μεταξύ άλλων.

Και συμπλήρωσε ότι ο Υπουργός Υγείας έχει αυτή τη συμπεριφορά «για να δικαιολογήσει την παρακρατική λειτουργία» ενώ τόνισε: «αμέσως ζήτησα να πληροφορηθώ πώς γνωρίζει παράνομα...Μετά απάντησε ότι το πληροφορήθηκε από αστυνομικό του τμήματος Εξαρχείων, τώρα πια σας λέει ότι έχει ολόκληρο θύλακα αστυνομικών, όχι μόνο στα Εξάρχεια».

«Είναι πολύ ξεκάθαρο σε εμένα, θα πρέπει ο κύριος Χρυσοχοΐδης και ο κύριος Μητσοτάκης να παραιτηθούν. Εδώ ομολογείται στο πανελλήνιο ότι ένας εν ενεργεία Υπουργός με προυπηρεσία στην αντιδημοκρατική παρουσία, έχει βισματωμένη παρακρατική συνεχή επικοινωνία με θύλακες μέσα στην αστυνομία».