Γεωργιάδης για Ανδρουλάκη: «Πριν το πρώτο Μνημόνιο νοίκιασε ακίνητο στο Δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα»

Σε μετωπική σύγκρουση εξελίσσεται η αντιπαράθεση μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και του Νίκου Ανδρουλάκη, με αιχμή παλαιότερες οικονομικές δοσοληψίες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ που έρχονται ξανά στο φως. Ο Υπουργός Υγείας επανέφερε την υπόθεση μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του Ανδρουλάκη από το Εθνικό Κτηματολόγιο κατά την προ-μνημονιακή περίοδο, κάνοντας λόγο για μια συμφωνία με «προκλητικά» υψηλό τίμημα.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες του Γεωργιάδη, η υπόθεση δεν περιορίζεται μόνο στο «υπέρογκο» ενοίκιο, αλλά επεκτείνεται και σε εκτεταμένες ανακαινίσεις που χρηματοδοτήθηκαν από κρατικά κονδύλια. Το συνολικό ποσό που φέρεται να έχει εισπραχθεί διαχρονικά από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αγγίζει, κατά τον Υπουργό, τα 1,2 εκατ. ευρώ, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος εκείνη την εποχή.

Ο Γεωργιάδης άσκησε δριμεία κριτική για τις καταθέσεις του κ. Ανδρουλάκη σε τράπεζες του εξωτερικού, υπογραμμίζοντας πως, αν και η κίνηση είναι απόλυτα νόμιμη, τίθεται ένα μείζον ζήτημα πολιτικής τάξης.

Με αυτόν τον τρόπο, η αντιπαράθεση μετατοπίζεται από το καθαρά οικονομικό πεδίο στην ηθική συνέπεια ενός πολιτικού ηγέτη απέναντι στην οικονομική πραγματικότητα της χώρας.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Ο @androulakisnick μπορεί να κατηγορεί τους πάντες και να κουνά το δάχτυλο ως ο διαπρύσιος κήνσωρ της ηθικής αλλά πλέον αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να το κάνει. Λίγες μέρες πριν το Καστελλόριζο και το πρώτο Μνημόνιο το τότε Κτηματολόγιο υπό την Κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και ενώ ο ίδιος ήταν ήδη υψηλόβαθμο κομματικό στέλεχος, νοίκιασε με ένα υπέρογκο ενοίκιο το ακίνητο του, του το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και του έχει πληρώσει το Ελληνικό Δημόσιο ως σήμερα 1.200.000€…και κρατά και τα χρήματα του αυτά σε Τράπεζε του Εξωτερικού όπως μάθαμε πλέον άπαντες….είναι όλα αυτά νόμιμα; Μάλλον. Είναι όμως και ηθικά; Σίγουρα όχι! Πριν κατηγορήσετε ξανά τους άλλους ας δείτε τον εαυτό σας στον καθρέπτη κύριε Πρόεδρε»



