Γεωργιάδης για παραίτηση Καραναστάση: «Πρέπει να είσαι μεγάλο ψώνιο για να νιώθεις υπεράνω»

Σφοδρή κριτική άσκησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στην απόφαση του βουλευτή του κόμματος «Πλεύση Ελευθερίας», Διαμαντή Καραναστάση να παραιτηθεί από το αξίωμά του, τονίζοντας πως θα έπρεπε να είναι τετραπλά προσεκτικός αφού διορίστηκε και δεν εκλέχθηκε ως βουλευτής.

Καθώς εμφανίστηκε στην εκπομπή του OPEN «To Χουμε», ο κ. Γεωργιάδης κλήθηκε να σχολιάσει την ανάρτηση του κ. Καραναστάση μετά την απόφαση του να παραιτηθεί, για την οποία δήλωσε: «η Βουλή είναι εκλεγμένη από τον ελληνικό λαό. Όταν κάποιος υβρίζει τη Βουλή, υβρίζει τον ελληνικό λαό. Εγώ δεν πάω μόνος μου να είμαι βουλευτής. Με έχουν ψηφίσει 65.000-67.000 άνθρωποι, θέλουν να σε βλέπουν μέσα στη Βουλή».

«Ο κ. Καραναστάσης, ο οποίος διορίστηκε βουλευτής, δεν εξελέγη. Τον κύριο Καραναστάση δεν τον έβγαλε ο ελληνικός λαός βουλευτή, τον διόρισε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Έβγαλε ανθρώπους που είχαν πάρει σταυρό στις πρώτες εκλογές και στη θέση τους έβαλε το φίλο του. Άρα θα έπρεπε να ήταν τετραπλά προσεκτικός», συνέχισε ο υπουργός.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε επίσης πως ακόμα και σε περιπτώσεις που τσακωνόταν με την Ζωη Κωνσταντοπούλου, ο κ. Καραναστάσης δεν επενέβη ποτέ, ενώ ισχυρίστηκε πως τον έχει δει ελάχιστες φορές στο κοινοβούλιο.

«Πρέπει να είσαι πολύ μεγάλο ψώνιο για να τοποθετείς τον εαυτό σου υπεράνω όλων όσων έχει εκλέξει ο ελληνικός λαός. Διότι αυτοί που έχουν εκλεγεί, να ξέρετε, είναι άνθρωποι που έχουν τρέξει στις εκλογικές περιφέρειες, έχουν μιλήσει με τους ψηφοφόρους τους. Ο κύριος Καραναστάσης δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά, είχε απλώς την εύνοια της Ζωής Κωνσταντοπούλου και δεν έχει εκλεγεί», κατέληξε ο υπουργός.