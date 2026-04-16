Γεωργιάδης για θάνατο της Μυρτώς στην Κεφαλονιά: «Οι γιατροί έκαναν άμεσα ΚΑΡΠΑ, ήταν αργά»

Διευκρινίσεις για τις συνθήκες διαχείρισης του περιστατικού της Μυρτώς από την Κεφαλονιά, και τις καταγγελίες περί ελλείψεως γιατρών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, μοιράστηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Υγείας, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αντέδρασε άμεσα, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, η νεαρή γυναίκα δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

Για την υπόθεση της ατυχούς Μυρτούς από την Κεφαλλονιά και τις καταγγελίες περί ελλείψεως ιατρών από τα ΤΕΠ, μίλησε προς ολίγου με τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ ο οποίος διερεύνησε το περιστατικό μιλώντας και με τον Διοικητή του Νοσοκομείου αλλά και με την διευθύντρια νοσηλευτικής… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 16, 2026

Γεωργιάδης για θάνατο Μυρτώς: «Οι γιατροί έκαναν άμεσα προσπάθειες ανάνηψης»

«Λίγο πριν τις 05:00 μπήκε με σειρήνα το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Αμέσως αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα του περιστατικού οι υγειονομικοί του νοσοκομείου.

Πρώτος ήρθε σε επαφή ο αγροτικός ιατρός που εφημέρευε και σε λιγότερο από ενάμιση λεπτό ήταν κάτω στα επείγοντα ο εφημερεύων καρδιολόγος και σε λιγότερο από 7 λεπτά ο εφημερεύων αναισθησιολόγος.

Έγιναν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες (ΚΑΡΠΑ, διασωλήνωση, χορήγηση αδρεναλίνης και λοιπών φαρμάκων) αλλά δυστυχώς η Μυρτώ είχε φτάσει στο νοσοκομείο με τις τελευταίες της ανάσες και δεν κατέστη δυνατή η διάσωσή της.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της», αναφέρει ο υπουργός Υγείας.