Γεωργιάδης για θάνατο της Μυρτώς στην Κεφαλονιά: «Οι γιατροί έκαναν άμεσα ΚΑΡΠΑ, ήταν αργά»

Διευκρινίσεις για τις συνθήκες διαχείρισης του περιστατικού της Μυρτώς από την Κεφαλονιά, και τις καταγγελίες περί ελλείψεως γιατρών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, μοιράστηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Υγείας, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αντέδρασε άμεσα, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, η νεαρή γυναίκα δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.
Γεωργιάδης για θάνατο Μυρτώς: «Οι γιατροί έκαναν άμεσα προσπάθειες ανάνηψης»
«Λίγο πριν τις 05:00 μπήκε με σειρήνα το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Αμέσως αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα του περιστατικού οι υγειονομικοί του νοσοκομείου.
Πρώτος ήρθε σε επαφή ο αγροτικός ιατρός που εφημέρευε και σε λιγότερο από ενάμιση λεπτό ήταν κάτω στα επείγοντα ο εφημερεύων καρδιολόγος και σε λιγότερο από 7 λεπτά ο εφημερεύων αναισθησιολόγος.
Έγιναν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες (ΚΑΡΠΑ, διασωλήνωση, χορήγηση αδρεναλίνης και λοιπών φαρμάκων) αλλά δυστυχώς η Μυρτώ είχε φτάσει στο νοσοκομείο με τις τελευταίες της ανάσες και δεν κατέστη δυνατή η διάσωσή της.
Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της», αναφέρει ο υπουργός Υγείας.
- Κυψέλη: Το τσιμέντο δεν ήταν ούτε αθηναϊκός σχιστόλιθος - Τι είναι το υλικό και η σύνδεση με ρήγμα
- Κεφαλονιά: «Ήρθαν με σχέδιο» ξεσπά ο πατέρας της Μυρτούς - Το μήνυμα που έστειλε ο 23χρονος
- Γλυφάδα: Στον εισαγγελέα η μητέρα ενός από τους ανήλικους που φέρονται να βανδάλισαν το σχολείο
- Τόσο κοστίζει το πιο ακριβό εισιτήριο για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ
