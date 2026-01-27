Γεωργιάδης για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Δεν κινδυνεύει η ζωή των τραυματιών»

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σχετικά με την κατάσταση της υγείας των τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους επτά φίλαθλοι του Δικεφάλου.

Όπως δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης, οι τρεις οπαδοί φέρουν μεν τραύματα, ωστόσο δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο η ζωή τους, ενώ σημείωσε πως κανείς δεν είναι διασωληνωμένος. «Είναι χτυπημένοι, αλλά έχουν τη συνείδησή τους», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, προκειμένου να προχωρήσει στη διακομιδή των τραυματιών στη χώρα μας, εφόσον κριθεί απαραίτητο. «Αν και εφόσον οι οικογένειες το επιθυμούν και οι γιατροί το επιτρέψουν, είμαστε έτοιμοι να τους μεταφέρουμε στη χώρα μας», σημείωσε.

Έκανε δε ειδική αναφορά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα, όπου νοσηλεύονται οι τραυματίες, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία της Ευρώπης, με σημαντική παρουσία Ελλήνων γιατρών.