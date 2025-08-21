Στην εξαιρετική οργάνωση του υπουργείου Πολιτικής Κρίσης, στις φωτιές που κατέκαψαν Χίο, Ζάκυνθο, Πάτρα, Φιλιππιάδα, Ηλεία, Κεφαλλονιά και γενικότερα τη δυτική Ελλάδα, στάθηκε μεταξύ άλλων ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Online».

O υπουργός Υγείας μάλιστα ανέφερε πως κάηκε η μισή Μεσόγειος και η μισή Τουρκία, κι όχι μόνο η Πάτρα, λέγοντας «ο Μητσοτάκης φταίει; Είναι συζήτηση σοβαρών ανθρώπων αυτή;».

Πιο αναλυτικά, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε: «Φέτος είδαμε να καίγεται η μισή Γαλλία, η μισή Πορτογαλία, η μισή Ισπανία, η μισή Τουρκία και... η Πάτρα. Ο Μητσοτάκης φταίει; Το πιστεύετε; Είναι συζήτηση λογικών ανθρώπων αυτή;».

«Είχαμε 4 φωτιές, αν είχαμε 2 θα τις είχαμε σβήσει».

Στη συνέχεια ανέφερε: «Ζούμε σε ένα φαινόμενο που λέγεται κλιματική κρίση, δεν ξέρω πως αλλιώς μπορώ να το πω, που οι φωτιές που ξεκινούν, είναι πολύ δύσκολο να σβήσουν.

Την ημέρα που κάηκε η Πάτρα - ήμουν στο επιχειρησιακό Κέντρο - ήταν φοβερά δύσκολη μέρα, γιατί είχαμε ταυτόχρονα τέσσερις μεγάλες πυρκαγιές. Μία στη Χίο, μία στη Ζάκυνθο, μία στη Φιλιππιάδα και μία στην Πάτρα».

Υποστήριξε στη συνέχεια: «Ήταν πολύ δύσκολο, σχεδόν απίθανο, να βρεις γι αυτές τις φωτιές όλες αυτές τις δυνάμεις. Αν είχαμε δύο θα τις είχαμε σβήσει. Αλλά στις τέσσερις... Ούτε μπορείς να πεις σε κάποια περιοχή, δεν σου στέλνω κάποιο μέσο γιατί θα στείλω στην Πάτρα». Στη Χίο πάντως οι κάτοικοι κατήγγειλαν πως την πρώτη ημέρα της φωτιάς δεν είχαν εναέρια μέσα.

Κλείνοντας ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε: «Όμως... αν δείτε τι συνέβη στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τι στην Ελλάδα, ναι, πήγαμε πολύ καλύτερα. Η οργάνωση του υπουργείου Πολιτικής κρίσης ήταν εξαιρετική».