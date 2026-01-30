Μενού

Γεωργιάδης σε Κωνσταντοπούλου: «Βάλτε υποψηφιότητα με την Καρυστιανού για να μπείτε στη Βουλή»

Τι απαντάει ο Άδωνις Γεωργιάδης στη Ζωή Κωνσταντοπούλου για τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του. Το βίντεο στα social media και το κόμμα Καρυστιανού.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης
Ο Άδωνις Γεωργιάδης στη Βουλή | Eurokinissi
Στη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτηση βίντεο στο X.

Όπως αναφέρει, «πριν από λίγο πληροφορήθηκα ότι χθες στις 23:50 (δηλαδή 10’ πριν από τα μεσάνυχτα) η Πρόεδρος της "Πλεύσης Ελευθερίας", Ζωή Κωνσταντοπούλου, προσήλθε στο ΑΤ Εξαρχείων και κατέθεσε μήνυση εναντίον μου, με υπόμνημα 39 σελίδων, για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση για όσα της είπα στις 29/10/2025…είναι η ομιλία μου που μεταξύ πολλών άλλων την αποκάλεσα "απαίσια".

Το ότι η κ. πρόεδρος δεν είχε να κάνει τίποτα καλύτερο, παρά να ασχοληθεί με τη δική μου μήνυση, με τιμά ιδιαιτέρως. Θέλω όμως να τής πω τα εξής: Αντιλαμβάνομαι τον τρόπου που σάς έχει προκαλέσει το κόμμα Καρυστιανού, γιατί είναι προφανές ότι όταν θα αρχίσει να μετριέται δημοσκοπικά, θα εξαφανίσει και την Πλεύση Ελευθερίας και εσάς προσωπικά.

Γι' αυτό και σάς δηλώνω, ότι από εδώ και μπρος δεν θα σάς κάνω τη χάρη να σάς απαντώ. Θα απαντώ μόνο στην αρχηγό σας κ. Καρυστιανού, στην οποία και προτείνω να προσέλθετε ως υποψήφια βουλευτής, για να είστε και εσείς στην επόμενη Βουλή. Καλή επιτυχία κ. Κωνσταντοπούλου, θα τα πούμε στα δικαστήρια».

