Γεραβοβασίλη: Πώς βρέθηκαν τα ψηφιακά ίχνη του 79χρονου που της έστελνε απειλητικά μηνύματα

Ταυτοποιήθηκε 79χρονος και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για διαδικτυακές απειλές κατά της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγας Γεροβασίλη.

Η κ. Γεροβασίλη είχε ήδη ενημερώσει τις αρχές από τον Οκτώβριο του 2024, και οι έρευνες κατέληξαν στον 79χρονο, ο οποίος διατηρούσε λογαριασμό στο εν λόγω μέσο κοινωνικής δικτύωσης υπό ψεύτικο όνομα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πριν από περίπου ένα χρόνο, ο κατηγορούμενος είχε αναρτήσει απειλητικά μηνύματα κατά της βουλευτού, γεγονός που οδήγησε σε μήνυση και στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Την έρευνα ανέλαβε η αρμόδια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Διαβάστε ακόμα: Ταυτοποιήθηκε 79χρονος για το απειλητικό μήνυμα σε βάρος της Όλγας Γεροβασίλη

Η πολύμηνη έρευνα οδήγησε τους αστυνομικούς στα ψηφιακά ίχνη του 79χρονου, επιβεβαιώνοντας ότι ήταν ο διαχειριστής του λογαριασμού από τον οποίο είχαν αναρτηθεί τα απειλητικά μηνύματα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή διάπραξης εγκλημάτων, η οποία διαβιβάστηκε στην αρμόδια εισαγγελία για περαιτέρω ενέργειες.