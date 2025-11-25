Γεραβοβασίλη: Πώς βρέθηκαν τα ψηφιακά ίχνη του 79χρονου που της έστελνε απειλητικά μηνύματα

Ταυτοποιήθηκε 79χρονος και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για διαδικτυακές απειλές κατά της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγας Γεροβασίλη.
Η κ. Γεροβασίλη είχε ήδη ενημερώσει τις αρχές από τον Οκτώβριο του 2024, και οι έρευνες κατέληξαν στον 79χρονο, ο οποίος διατηρούσε λογαριασμό στο εν λόγω μέσο κοινωνικής δικτύωσης υπό ψεύτικο όνομα.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πριν από περίπου ένα χρόνο, ο κατηγορούμενος είχε αναρτήσει απειλητικά μηνύματα κατά της βουλευτού, γεγονός που οδήγησε σε μήνυση και στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Την έρευνα ανέλαβε η αρμόδια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
Διαβάστε ακόμα: Ταυτοποιήθηκε 79χρονος για το απειλητικό μήνυμα σε βάρος της Όλγας Γεροβασίλη
Η πολύμηνη έρευνα οδήγησε τους αστυνομικούς στα ψηφιακά ίχνη του 79χρονου, επιβεβαιώνοντας ότι ήταν ο διαχειριστής του λογαριασμού από τον οποίο είχαν αναρτηθεί τα απειλητικά μηνύματα.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή διάπραξης εγκλημάτων, η οποία διαβιβάστηκε στην αρμόδια εισαγγελία για περαιτέρω ενέργειες.
- Σαλαμίνα: Βασική ύποπτη η νύφη της 75χρονης - Ανατροπή με τη δολοφονία
- Η θερμή αφιέρωση του Τσίπρα σε Τασούλα, η σιωπή των συντρόφων και ο ghost writer... φάντασμα
- Ο Μαρινάκης κατακεραυνώνει Τσίπρα: «Στη σελίδα 212 στην Ιθάκη γράφει για τη... Ρίγα της Εσθονίας!»
- To τρολάρισμα Τσίπρα στον Άδωνι Γεωργιάδη και η «αφιέρωση»: «Το λιγουρεύεσαι, έτσι;»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.