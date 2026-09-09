Γεραπετρίτης για την ένταση με την Τουρκία: «Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο»

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφέρθηκε στη νέα ένταση στις σχέσεις με την Τουρκία, επισημαίνοντας την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση, χωρίς όμως η Αθήνα να κάνει βήμα πίσω από τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, αλλά και διαβεβαίωσε πως η Ελλάδα έχει τις ικανότητες να ανταποκριθεί σε κάθε ενδεχόμενο.

«Καταρχάς, να επισημάνουμε ότι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί. Οι οποίοι θα βγουν και θα επιχειρήσουν να δημιουργήσουν έναν τόνο εχθροπάθειας και ματαιοδοξίας, η οποία είναι πραγματικά επικίνδυνη για την ασφάλεια και την ευημερία στην περιοχή», ανέφερε και εξήγησε πως η δήλωσή του αυτή δεν αφορά αποκλειστικά την Τουρκία.

«Για να είμαστε δίκαιοι, δεν υπάρχουν μόνο στην Τουρκία. Υπάρχουν και στην Ελλάδα, υπάρχουν και παντού» εξήγησε.

Η ένταση με την Τουρκία

Παραδέχθηκε ότι το τελευταίο διάστημα έχει υπάρξει μία περαιτέρω ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά την απέδωσε σειρά παραγόντων, μεταξύ των οποίων οι ελληνικές θέσεις και οι διεθνείς συμμαχίες της χώρας.

Παρότι η κλιμάκωση δημιουργεί πάντοτε κινδύνους, η Αθήνα, όπως τόνισε, επιδιώκει πάντα την ειρήνη και την καλή γειτονία.

Ερωτώμενος για την περίπτωση κρίσης, ο υπουργός εμφανίστηκε καθησυχαστικός και είπε: «Η αίσθησή μας είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επί του πεδίου. Πάντοτε, βεβαίως, αγρυπνούμε. Εμείς έχουμε έτοιμα όλα τα σενάρια για την οποιαδήποτε ένταση, για την οποιαδήποτε αύξηση της πίεσης».

«Προφανώς και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο» συμπλήρωσε.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια της «πραγματικής ισχύος», την οποία συνέδεσε όχι με τη ρητορική ένταση αλλά με τη διπλωματική παρουσία, την αμυντική θωράκιση και την οικονομική ανθεκτικότητα.

«Εξάλλου, η πραγματική ισχύς δεν είναι στα λόγια. Η πραγματική ισχύς είναι στη διεύρυνση του διπλωματικού αποτυπώματος, στην αμυντική ανθεκτικότητα, στην ισχυρή οικονομία» τόνισε ο ΥΠΕΞ.

«Την τελευταία τριετία η Ελλάδα έχει αναπτύξει όλα αυτά τα πεδία. Εξάλλου αντιλαμβανόμαστε ότι αυτού του τύπου η υπερένταση, που πολλές φορές βλέπουμε από κύκλους από τη γειτονική Τουρκία, οφείλεται και στο γεγονός ότι η Ελλάδα έχει αποκτήσει μια πραγματική ισχύ, μια φωνή η οποία ακούγεται περισσότερο από ποτέ. (...) Όποιος φωνάζει δεν είναι πάντοτε εκείνος ο οποίος είναι ο πιο ισχυρός. Μάλλον ο αδύναμος είναι».

Τα 12 ναυτικά μίλια

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός Εξωτερικών στο ζήτημα της επέκτασης των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια, θέμα που βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης.

«Έχουμε πει επανειλημμένως ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας, που απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ουδέποτε το έχουμε απεμπολήσει» δήλωσε και συνέχισε: «Θα το ασκήσει η ελληνική πολιτεία στον χρόνο και με τον τρόπο που κρίνει σκόπιμο. Όπως το πράξαμε για το Ιόνιο και έως το ακρωτήριο Ταίναρο. Έτσι θα γίνει πραγματικότητα και όταν κριθεί από την ελληνική πολιτεία».

Ο υπουργός απέφυγε, ωστόσο, να δώσει οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα. «Δεν μπορώ προφανώς να σας δώσω χρονοδιάγραμμα για το ζήτημα αυτό. Είναι όμως ένα μονομερές δικαίωμα».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο κ. Γερπετρίτης επέμεινε πως η «Ελλάδα είναι η χώρα εκείνη η οποία σέβεται απολύτως το διεθνές δίκαιο».

«Ό,τι πράττουμε, το πράττουμε με βάση το διεθνές δίκαιο. Και η επέκταση των χωρικών υδάτων και τα θαλάσσια πάρκα και το θαλάσσιο χωροταξικό και οι εξορύξεις, τις οποίες κάνουμε, τα πάντα γίνονται με γνώμονα το διεθνές δίκαιο».