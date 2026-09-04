Γεραπετρίτης για Τουρκία: «Η Ελλάδα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και περιμένει τις αντιδράσεις»

Την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να μην κάνει πίσω, διασφαλίζοντας τα κυριάρχικά της δικαιώματα επεσήμανε ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε συζήτηση με θέμα «Μια νέα γεωπολιτική τάξη: Η Νοτιοανατολική Ευρώπη και η Μεσόγειος στο σταυροδρόμι των παγκόσμιων αλλαγών», στο πλαίσιο του 6ου «Thessaloniki Metropolitan Summit» του Economist Enterprise μαζί με την υπουργό Εξωτερικών της Ρουμανίας Οάνα-Σίλβια Τσόιου.

Όπως τόνισε αρχικά, η δύσκολη οικονομική περίοδος που πέρασε η χώρα ήταν πράγματι σημείο αναφοράς για την Ελλάδα. «Αυτή η ατυχής περίοδο στην ουσία μάς έδωσε τη δύναμη να λειτουργούμε με διαφορετικό τρόπο», επισήμανε και προσέθεσε:

«Καταρχάς γίναμε πιο ανθεκτικοί στον λαϊκισμό. Ο λαϊκισμός ανεβαίνει πολύ γρήγορα στην Ευρώπη και στη Δύση, ωστόσο, εδώ στην Ελλάδα είμαστε πολύ ανθεκτικοί σ' αυτόν. Δεύτερον τρέφουμε μεγάλη εκτίμηση για το θέμα της πολιτικής σταθερότητας. Αποτελεί κύριο παράγοντα και προαπαιτούμενο για να έχουμε ένα μεγαλύτερο αποτύπωμα στο διεθνές περιβάλλον».

Μ' αυτές τις δύο προϋποθέσεις, σημείωσε, η Ελλάδα έγινε πολύ ισχυρός παίκτης. «Καταφέραμε να αναπτύξουμε τις συμμαχίες μας με δυνατούς τοπικούς παίκτες, όπως την Αίγυπτο, το Ισραήλ και έχουμε πολύ ισχυρή φωνή σε διεθνείς οργανισμούς», είπε χαρακτηριστικά.

«Ο διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση»

O υπουργός Εξωτερικών, ταυτόχρονα, τονίζει ότι η Αθήνα επιθυμεί να κρατήσει καλές σχέσεις γειτονίας, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει υποχώρηση.

Αναφερόμενος στο κύριο ζήτημα για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι ως κορυφαίες προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής είναι η διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, η ανάληψη πρωτοβουλιών που αλλάζει τα δεδομένα στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και η διατήρηση διαύλων επικοινωνίας με την Άγκυρα, χωρίς όμως καμία έκπτωση σε θέματα εθνικής κυριαρχίας.

Ταυτόχρονα, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας ξεκαθαρίζει ότι η μόνη διαφορά με την Άγκυρα είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην αντίδραση της Αθήνας και στο διάβημα της για τα θαλάσσια πάρκα από την τουρκικά πλευρά καθώς και στην ενημέρωση των ευρωπαίων εταίρων και τη στήριξή τους.

Ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως η Αθήνα τηρεί άριστη συνεργασία με τις ΗΠΑ καθώς και στρατηγικές σχέσεις με το Ισραήλ, τη Σαουδική Αραβία κ την Αίγυπτο.

«Πάντοτε περιμένουμε τις αντιδράσεις και ιδιαιτέρως τις αντιδράσεις όταν αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες. Εκείνο το οποίο νομίζω διακρίνει την εξωτερική πολιτική της τελευταίας τριετίας είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών. Για εμάς η παραμονή σε μία στάσιμη κατάσταση είναι πραγματική οπισθοδρόμηση. Ούτε πρόκειται ποτέ να απεμπολήσουμε το μονομερές μας δικαίωμα να έχουμε δομή αμυντικών δυνάμεων, όπως την επιθυμούμε, ούτε βεβαίως θα κάνουμε παραχώρηση σε σχέση με τις διεθνείς μας συμμαχίες», σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης και στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Από την άλλη πλευρά, βάζουμε στο τραπέζι τα επιχειρήματά μας, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τα δικαιώματά μας για έρευνα και εξόρυξη, το δικαίωμα μας σε θαλάσσια περιβαλλοντικά πάρκα, τις διεθνείς μας συμμαχίες και την αμυντική μας θωράκιση. Άρα αναμένουμε τις αντιδράσεις».