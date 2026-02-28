Δηλώσεις μετά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε διαρκή επαφή και συντονισμό με συμμάχους και εταίρους για να τηρήσουν κοινή γραμμή

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι πρώτο μέλημα είναι η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών στη Μέση Ανατολή, ενώ το ΥΠΕΞ έχει καταρτίσει πλάνο για ενδεχόμενη εκκένωσή τους.

Παράλληλα, το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής βρίσκεται σε επαφή με τα πλοία που έχουν ελληνική σημαία στον Περσικό Κόλπο. «Εγγυούμαστε για την ασφάλεια όλων των Ελλήνων στη Μέση Ανατολή», υπογράμμισε ο Έλληνας ΥΠΕΞ.

Ολόκληρη η δήλωση του Γιώργου Γεραπετρίτη:

«Η Ελληνική Κυβέρνηση παρακολουθεί από πολύ κοντά τις εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Ήδη από το πρωί βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή και συντονισμό με συμμάχους και εταίρους, έτσι ώστε να αναπτύξουμε μία κοινή γραμμή.

Προτεραιότητα και βασικό μας μέλημα είναι η προστασία των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στις περιοχές αυτές. Ήδη λειτουργούν στις διπλωματικές μας αποστολές τηλεφωνικές γραμμές έτσι ώστε να μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες.

Καλώ τους Έλληνες πολίτες στην περιοχή να παραμένουν σε ασφαλή τόπο και να ακολουθούν τις οδηγίες των οικείων πρεσβειών μας. Εάν απαιτηθεί, η ελληνική πολιτεία, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη έτοιμο το πλάνο για την οποιαδήποτε εκκένωση της περιοχής.

Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής βρίσκεται σε επαφή με τα πλοία τα οποία βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο τα οποία φέρουν ελληνική σημαία και φροντίζει έτσι ώστε να υπάρχει μία διαρκής επικοινωνία.

Είμαστε σε θέση να διαβεβαιώσουμε ότι η ελληνική πολιτεία θα τηρήσει και στην περίπτωση αυτή μία στάση αρχής για την ασφάλεια όλων των Ελλήνων. Σας ευχαριστώ πολύ».