Γεραπτερίτης: «Επαναπατρίστηκαν πάνω από 2.000 Έλληνες – Η δυσκολότερη συγκυρία από τον Β’ Παγκόσμιο»

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στα social media του, ενημέρωσε για τους επαναπατρισμούς Ελλήνων από την περιοχή της Μέσης Ανατολής, κάνοντας λόγο για τη «δυσκολότερη συγκυρία, μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο».

«Με επιμέλεια του υπουργείου Εξωτερικών, επέστρεψαν, με ασφάλεια, περισσότεροι από 2.000 Έλληνες πολίτες από την εμπόλεμη ζώνη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, μια ζώνη η οποία περιελάμβανε περισσότερες από 7 χώρες σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, ίσως τη δυσκολότερη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο» ανέφερε ειδικότερα.

Σημείωσε πως στην επιχείρηση αυτή χρησιμοποιήθηκε «κάθε μέσο», χερσαίο και εναέριο και στάθηκε, ιδιαίτερα, στον επαναπατρισμό των 100 και πλέον Ελλήνων με τα κατοικίδιά τους.

«Είναι σημαντικό η Ελλάδα να είναι πρωτοπόρος στο σημείο αυτό. Η μοναδική πτήση, η οποία περιέλαβε τέτοιους ειδικούς όρους. Eίναι σημαντικό γιατί θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι άνθρωποι δεν είναι οι μόνοι ιδιοκτήτες του πλανήτη αυτού» επεσήμανε.

Καταλήγοντας, ευχαρίστησε όλες τις πλευρές για τη συνδρομή τους και ειδικά την Κρυπτογραφική Υπηρεσία και τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων, που εργάστηκε άκοπα όλο αυτό διάστημα.

Προτεραιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών είναι οι Έλληνες πολίτες, οπουδήποτε βρίσκονται στη γη και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, να αισθάνονται ασφαλείς ότι η πατρίδα πάντοτε θα μεριμνά για την ασφάλειά τους. pic.twitter.com/v6Sq5b7XNL — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 20, 2026

Αναλυτικά, η δήλωση του Γιώργου Γεραπετρίτη:

Η επιχείρηση αυτή συντελέστηκε με κάθε δυνατό μέσο. Με χερσαία μέσα από το Τελ Αβίβ, την Ιερουσαλήμ, τη Βηθλεέμ προς την Αίγυπτο. Με χερσαία μέσα επίσης από το Κουβέιτ, από το Μπαχρέιν, από το Κατάρ προς τη Σαουδική Αραβία. Αλλά και με μισθωμένα εναέρια μέσα. Με αεροσκάφη τα οποία έφυγαν από πολλούς προορισμούς: από το Ομάν, τα Εμιράτα, από το Κατάρ, από τη Σαουδική Αραβία

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η τελευταία μας επιχείρηση, η οποία περιελάμβανε ειδικούς όρους για τον επαναπατρισμό, ώστε να μπορούν στην πτήση να περιληφθούν και κατοικίδια ζώα συντροφιάς. Έτσι, με τους 100 και πλέον επιβάτες, είχαμε 45 ζώα συντροφιάς τα οποία επαναπατρίστηκαν και αυτά. Είναι σημαντικό η Ελλάδα να είναι πρωτοπόρος στο σημείο αυτό. Η μοναδική πτήση, η οποία περιέλαβε τέτοιους ειδικούς όρους. Eίναι σημαντικό γιατί θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι άνθρωποι δεν είναι οι μόνοι ιδιοκτήτες του πλανήτη αυτού

Θα ήθελα ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, και κατεξοχήν την Κρυπτογραφική Υπηρεσία και τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, τις τελευταίες 20 μέρες έχουν ήδη αποστείλει περισσότερα από 10.000 μηνύματα και έχουν κάνει ανάλογες κλήσεις.

Επίσης, το δικό μου γραφείο στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπως επίσης και την Πολεμική Αεροπορία για τη συνδρομή της με 2 C-130.

Περισσότερο από όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις δικές μας Διπλωματικές Αποστολές στην εμπόλεμη ζώνη. Τις Πρεσβείες και τα Προξενεία μας, τα οποία με τρόπο ακάματο λειτούργησαν έτσι ώστε να επιτελέσουν αυτό το εξαιρετικά δύσκολο έργο, σε μια πραγματικά πολεμική συνθήκη.

Όπως επίσης και 7 άτομα από το Προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, τα οποία έφυγαν από την Αθήνα για να κατευθυνθούν προς το Άμπου Ντάμπι μέσα στον πόλεμο για να ενισχύσουν την προσπάθεια της Πρεσβείας μας στο Άμπου Ντάμπι.

Θα ήθελα οι Έλληνες πολίτες οπουδήποτε στη γη και με οποιεσδήποτε συνθήκες να αισθάνονται ασφάλεια ότι η πατρίδα θα στέκεται πάντοτε δίπλα τους.