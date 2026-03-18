«Τα ζώα μας δεν είναι αποσκευές»: Πραγματοποιήθηκε η πρώτη πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων με ζώα συντροφιάς

Λίγο μετά τις 19:30, πρωτόγνωρες εικόνες άρχισαν να καταγράφονται στον χώρο αφίξεων του «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς έκαναν την εμφάνισή τους δεκάδες ζώα συντροφιάς με τους συνοδούς τους.

Πρόκειται για τα ζωάκια που επαναπατρίστηκαν από τη Μέση Ανατολή, με ειδική πτήση του υπουργείου Εξωτερικών, όπως αναφέρει το Orange Press Agency.

«Πραγματοποιήθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών για πρώτη φορά, πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων με τα ζώα συντροφιάς τους. Τα ζώα μας δεν είναι αποσκευές, αποτελούν μέλη της οικογένειάς μας και αυτό η ελληνική κυβέρνηση το κάνει σήμερα πραγματικότητα» δήλωσε ο Νίκος Χρυσάκης, ειδικός γραμματέας για την Προστασία των Ζώων του υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τον κ. Χρυσάκη, υπάρχουν πλέον σαφή πρωτόκολλα «ώστε να διαχειριστούμε αντίστοιχες περιπτώσεις και στο μέλλον».

