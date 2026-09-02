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Γεύμα Μητσοτάκη με τον μεγιστάνα των media Ρούπερτ Μέρντοχ

Σε ένα γεύμα με τον μεγιστάνα των media Ρούπερτ Μέρντοχ συμμετείχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.

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Κυριάκος Μητσοτάκης - Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη
Κυριάκος Μητσοτάκης - Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη | AP Photo/Mark Schiefelbein
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Γεύμα με τον μεγιστάνα των media Ρούπερτ Μέρντοχ είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.

Ο Αυστραλοαμερικανός επιχειρηματίας, επικεφαλής μιας από τις ισχυρότερες μιντιακές αυτοκρατορίες παγκοσμίως, στην οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Fox Corporation, η Wall Street Journal και η The Sun, έδωσε το «παρών» μαζί με τη σύζυγό του, Έλενα Ζούκοβα.

Στο γεύμα συμμετείχαν ακόμη κορυφαία στελέχη του ομίλου Μέρντοχ, μεταξύ των οποίων η Ρεμπέκα Μπρουκς, CEO του ομίλου, καθώς και ο Κιθ Πουλ, διευθυντής του New York Post Group.

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