Γεύμα Μητσοτάκη με τον μεγιστάνα των media Ρούπερτ Μέρντοχ

Γεύμα με τον μεγιστάνα των media Ρούπερτ Μέρντοχ είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.

Ο Αυστραλοαμερικανός επιχειρηματίας, επικεφαλής μιας από τις ισχυρότερες μιντιακές αυτοκρατορίες παγκοσμίως, στην οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Fox Corporation, η Wall Street Journal και η The Sun, έδωσε το «παρών» μαζί με τη σύζυγό του, Έλενα Ζούκοβα.

Στο γεύμα συμμετείχαν ακόμη κορυφαία στελέχη του ομίλου Μέρντοχ, μεταξύ των οποίων η Ρεμπέκα Μπρουκς, CEO του ομίλου, καθώς και ο Κιθ Πουλ, διευθυντής του New York Post Group.