Γεύμα στη Μητροπόλεως για την Καρυστιανού και τους συνεργάτες της - Δίπλα της Γρατσία, Αυγερινός

Γεύμα, σε χαλαρό κλίμα, με τους στενούς της συνεργάτες, είχε το μεσημέρι της Κυριακής, σε κεντρικό εστιατόριο του κέντρου, επί της Μητροπόλεως, η Μαρία Καρυστιανού.

Μαζί της βρίσκονταν ο Θανάσης Αυγερινός, η Μαρία Γρατσία και περίπου δέκα ακόμη συνοδοιπόροι της στο κίνημα πολιτών «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Κατά τη διάρκεια του γεύματος, η ομάδα της Μαρίας Καρυστιανού σχολίασε τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις και τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά την ανακοίνωση του κόμματος, με τις αντιδράσεις του «στρατηγείου», κατά πληροφορίες, να δείχνουν ιδιαίτερη ικανοποίηση για τον αρχικό αντίκτυπο στην κοινωνία.



