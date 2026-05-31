Καρυστιανού κατά Τσίπρα: «Παρουσιάζει ως προτάσεις στοιχεία της ιδρυτικής μας» - Τι απαντά στα περί «φιλορωσισμού»

Στο νέο της κόμμα, στον φορέα που ίδρυσε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και στα αρνητικά σχόλια που ακούει αναφέρθηκε η Μαρία Καρυστιανού, σε τηλεοπτική συνέντευξη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του Alpha παραχώρησε η κ. Καρυστιανού η οποία επιτέθηκε στον κ. Τσίπρα λέγοντας μεταξύ άλλων: «Δεν μπορώ την κοροϊδία, δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά και να παίρνει ουσιαστικά πολλά από τα στοιχεία που έχουμε αναφέρει εμείς στην ιδρυτική μας και να τα παρουσιάζει ως προτάσεις».

«Είναι ξεκάθαρη κοροϊδία, δεν μου άρεσε επίσης καθόλου το σχόλιο με τα περιστέρια το βρήκα πολύ χαμηλού επιπέδου», συμπλήρωσε.

Υπενθυμίζεται ότι η Μαριάννα Τουμασάτου που προλόγισε τον κ. Τσίπρα στην εκδήλωση στο Θησείο είπε: «Να βγάλουμε περιστέρια; Nα κάνουμε και story;», δείχνοντας ουσιαστικά τη Μαρία Καρυστιανού που χρησιμοποίησε περιστέρι στο σποτ για την προαναγγελία του κόμματός της.

Παράλληλα, αναφερόμενη στα αρνητικά σχόλια που ακολούθησαν την ανακοίνωση του κόμματός της, η Μαρία Καρυστιανού επισήμανε ότι δεν υπήρξε ουσιαστικός αντίλογος στις θέσεις της ιδρυτικής διακήρυξης.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Υπήρξαν άσχημοι σχολιασμοί με σκοπό να μας θίξουν. Τρία χρόνια βέβαια έχουμε συνηθίσει στη δολοφονία χαρακτήρα, η αλήθεια είναι όμως ότι εμείς παρουσιαστήκαμε ως αυτοί που είμαστε, απλοί άνθρωποι.

Και κάτι πολύ σημαντικό: Δεν υπήρχαν σχόλια σχετικά με αυτά που είπαμε στην ιδρυτική διακήρυξη. Γιατί επί της ουσίας, εκείνη η μέρα ήταν γι’ αυτό, για να παρουσιάσουμε τις θέσεις του κινήματος. Και για μένα αυτό ήταν το πιο σημαντικό, ότι δεν υπήρχε αντίλογος σε αυτό, άρα, κάτι είπαμε καλά».

Στην ερώτηση αν υπήρξε ικανοποίηση από την προσέλευση του κόσμου κατά την παρουσίαση του κόμματός της, είπε ότι ήταν καθημερινή, ανήμερα της γιορτής Κωνσταντίνου και Ελένης, ενώ η επιλογή της συγκεκριμένης ημέρας είχε σημειολογική σημασία

«Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τον κόσμο και δεν μας πείραξε καθόλου», ανέφερε συγκεκριμένα

Παράλληλα, η Μαρία Καρυστιανού απέρριψε κατηγορηματικά τις αιτιάσεις περί «φιλορωσικού κόμματος»: «Εντάξει αυτά ήταν αστεία, ουδέποτε θα φανταζόμουν ότι κάποιος θα σκεφτόταν κάτι τόσο τραβηγμένο, ήταν όμως άκρως επικίνδυνο για αυτό και έγινε και μια μήνυση στον άνθρωπο που τα πρωτοπαρουσίασε δημόσια».