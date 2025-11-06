Γιάνης Βαρουφάκης: Τι απαντά για το βιβλίο του Τσίπρα - «Δόξα σοι ο Θεός δεν είμαι σαν εκείνον»

Ο Γιάνης Βαρουφάκης μίλησε σήμερα (6/11) για το νέο βιβλίο που θα κυκλοφορήσει ο Αλέξης Τσίπρας ενώ σχολίασε γιατί δεν θα μπορούσε ποτέ να ξανασυνεργαστεί με τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Μιλώντας στο Open, δήλωσε μεταξύ άλλων, όταν ρωτήθηκε για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα: «Είμαι πολύ φιλελεύθερος άνθρωπος. Ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ότι θέλει. Και με γεια του, με χαρά του.

Πιστεύω πως δεν μπορεί να έχει δυναμική. Δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Το ερώτημα είναι αν ο Τσίπρας θέλει το ΣΥΡΙΖΑ να προσχωρήσει στον Τσίπρα. Δεν είναι αυτό το ζήτημα.

Εμένα με ενδφιαφέρει τι λέει ο κόσμος εκεί έξω. Το γεγονός ότι ζούμε σε μια χώρα που τα 2/3 δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, είναι ένα πολύ μεγάλο βάρος για εμένα. Και μου λένε Ελάτε βρε παιδιά, βρείτε τα με τον Αλέξη να μονιάσετε, να πέσει ο Μητσοτάκης. Έστω ότι το κάνω.

Θα πέσει ο Μητσοτάκης; Όχι βέβαια. Γιατί ο Μητσοτάκης θα γυρίσει - γιατί δεν είναι και κανένας ανόητος άνθρωπος - και θα πει αυτό που είπε το 2023. Τι είναι αυτό κυβέρνηση Φρανκενστάιν; Αφού δεν συμφωνείτε.

Αφού ο Τσίπρας και το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη, είναι αυτοί που θεμελίωσαν το καρτέλ ενέργειας. Είπε ποτέ ότι θα το ρίξει; Εγώ σας είπα ότι πρέπει να ρίξουμε το καρτελ ενέργειας.

Αν ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Χαρίτσης μας πουν θέλετε να καταργήσουμε το χρηματηστήριο ενέργειας. Θα πάμε να το καταργήσουμε. Ελάτε να το συζητήσουμε.

Αν έρθουν να μου πουν πάρε ένα Υπουργείο...μα το είχα το Υπουργείο και το έδωσα».

Βαρουφάκης: «Η δαιμονοποίηση μου δεν ξεκίνησε από τη ΝΔ αλλά από τον ΣΥΡΙΖΑ»

Στη συνέχεια ο κύριος Βαρουφάκης απάντησε στην ερώτηση για το επικείμενο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη»: «Στο δικό μου το βιβλίο γιατί δεν κάνατε τέτοια διαφήμιση; είπε χιουμοριστικά. «Δεν είστε Τσίπρα»ς» απαντά ο δημοσιογράφος και ο κύριος Βαρουφάκης προσθέτει στο ίδιο χιουμοριστικό ύφος: «Δόξα σοι ο Θεός δεν είμαι».

Στη συνέχεια συμπληρώνει: «Δέκα χρόνια έχω εισπράξει μια απίστευτη δαιμονοποίηση που δεν ξεκίνησε από τη Νέα Δημοκρατία, ξεκίνησε από την Αυγή. Δύο μέρες μετά την παραίτηση μου από το Υπουργείο, το κόστος Βαρουφάκη το ξεκίνησε η Αυγή μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά είναι τα χειρότερα, τα συντροφικά μαχαιρώματα. Εγώ δεν συμμετέχω σε αυτό.

Τη δαιμονοποίηση την έχω εισπράξει ως ένα μετάλλιο τιμής στο πέτο μου γιατί ξέρετε γιατί έγινε; Για ένα λόγο: δεν υπέγραφα το μνηνόμιο. Πετύχανε έναν Υπουργό μέσα στο Eurogroup που δεν υπέγραφε και ξέρανε ότι προτιμιούσα να πεθάνω παρά να υπογράψω.

Ήξεραν ότι δεν είχε να κάνει ούε με τον χαρακτήρα μου, ούτε με τις πολιτικές μου. Εγώ δεν ασχολούμαι (με Τσίπρα)», δήλωσε μεταξύ άλλων.