Γιαννακοπούλου: «Ο Τσίπρας έχασε 5-0 από τον Μητσοτάκη, δεν μπορεί να κάνει την ανατροπή»

Η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου καταφέρθηκε με σκληρή κριτική κατά του Αλέξη Τσίπρα για το ιστορικό των πολιτικών του ηττών, και εξαπέλυσε μύδρους κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, μιλώντας στο ΣΚΑΙ.

Αναφερόμενη στη διακυβέρνηση της ΝΔ είπε: «Ήταν μία κυβέρνηση που ό,τι είχε να δώσει το έδωσε, που δεν έχει να δώσει τίποτα περισσότερο και αυτή τη στιγμή καταπλακώνεται από πολύ μεγάλα σκάνδαλα διαφθοράς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε ως δήθεν μέγας μεταρρυθμιστής και οι μεταρρυθμίσεις που έκανε είναι πολύ λίγες και ήρθαν πολύ αργά. Άρα είναι μία κυβέρνηση που πρέπει να πάει στο σπίτι της».

Γιαννακοπούλου: «Ο λαϊκισμός και οι κραυγές δεν είναι λύση»

«Και αυτό αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Πιστεύουμε ότι αυτός που θα έρθει στην εξουσία είναι το ΠΑΣΟΚ. Εϊναι το μοναδικό κόμμα που εν τέλει έχει παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό, κοστολογημένο πρόγραμμα διακυβέρνησης.

Οι δημοσκοπήσεις είναι προφανώς κάτι που μας προβληματίζει. Δεν πετάμε στα σύννεφα αλλά νομίζω ότι με σκληρή δουλειά και συγκεκριμένες θέσεις, ο κόσμος θέλει να μας δει δίπλα του.

Αυτό είναι η αντιπολίτευση, ούτε οι κραυγές ούτε ο λαϊκισμός ούτε τα show. Απάντηση στ απροβλήματα δεν δίνουν αυτά σε καμία περίπτωση».

Γιαννακοπούλου: «Ο Τσίπρας έχασε 5-0 από τον Μητσοτάκη»

Εκτιμώντας τις προεκλογικές δυναμικές, απάντησε σχετικά με το πώς περιμένει να αλληλεπιδράσουν οι εκλογικές βάσεις του ΠΑΣΟΚ με αυτές του Αλέξη Τσίπρα, του Αντώνη Σαμαρά και της Μαρίας Καρυστιανού.

«Όποιος στην πολιτική λέει ότι είναι σίγουρος για κάτι, τότε δεν κάνει για πολιτική. Μπορούμε όμως να είμαστε αισιόδοξοι. Αυτό προκύπτει από την επαφή μου με τον κόσμο και από το θετικό αυτό κλίμα.

Εμείς δεν είμαστε δύναμη που λέει απλά να φύγει ο Μητσοτάκης, λέμε να έρθουμε εμείς, για αν κυβερνήσουμε με το πρόγραμμά μας».

Σχετικά με το αν θα απευθυνόταν σε κάποιον από τους προαναφερθέντες το ΠΑΣΟΚ, απάντησε «Δεν θέλω να μιλάω θεωρητικά. Εμείς δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με τον Μητσοτάκη. Η επανεμφάνιση του κ.Τσίπρα σίγουρα τον βοηθά. Ο Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος που έχει φάει σκορ 5-0 από τον Μητσοτάκη.

Έχασε με 32% και μετά το πήγε στο 17%. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω πώς θα μπορούσε να κάνει την ανατροπή και να κερδίσει».