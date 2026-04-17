Μενού

Γιώργος Μυλωνάκης: Σταθερή η κατάστασή του - Παραμένει στην εντατική

Κρίσιμη αλλά σταθερή παραμένει η κατάσταση του Γιώργου Μυλωνάκη που συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.

Reader symbol
Newsroom
Γιώργος Μυλωνάκης
Ο Γιώργος Μυλωνάκης στη Βουλή | INTIME
  • Α-
  • Α+

Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένος, ο Γιώργος Μυλωνάκης μετά από ρήξη ανευρύσματος εγκεφαλικού που υπέστη.

Σύμφωνα με τους γιατρούς η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη ωστόσο το ενθαρρυντικό είναι πως είναι σταθερή. Αναμένεται ότι εντός των επόμενων ωρών, αφού περάσουν τα πρώτα δύο 24ωρα, οι γιατροί θα μπορέσουν να σχηματίσουν πιο σαφή εικόνα για την πορεία της υγείας του.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, αναμένεται να νοσηλευτεί για τουλάχιστον ένα δεκαήμερο, με την πέμπτη ημέρα να θεωρείται κρίσιμη για πιθανές επιπλοκές.

Παρόλα αυτά, θετικό σημάδι είναι η στόμωση του ανευρύσματος που έχει γίνει, περιορίζοντας έτσι την αιμορραγία στον εγκέφαλο και τις πιθανές συνέπειες.


 

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ