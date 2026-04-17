Γιώργος Μυλωνάκης: Σταθερή η κατάστασή του - Παραμένει στην εντατική

Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένος, ο Γιώργος Μυλωνάκης μετά από ρήξη ανευρύσματος εγκεφαλικού που υπέστη.

Σύμφωνα με τους γιατρούς η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη ωστόσο το ενθαρρυντικό είναι πως είναι σταθερή. Αναμένεται ότι εντός των επόμενων ωρών, αφού περάσουν τα πρώτα δύο 24ωρα, οι γιατροί θα μπορέσουν να σχηματίσουν πιο σαφή εικόνα για την πορεία της υγείας του.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, αναμένεται να νοσηλευτεί για τουλάχιστον ένα δεκαήμερο, με την πέμπτη ημέρα να θεωρείται κρίσιμη για πιθανές επιπλοκές.

Παρόλα αυτά, θετικό σημάδι είναι η στόμωση του ανευρύσματος που έχει γίνει, περιορίζοντας έτσι την αιμορραγία στον εγκέφαλο και τις πιθανές συνέπειες.



