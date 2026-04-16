Καιρός: Πότε καθαρίζει η ατμόσφαιρα από την αφρικανική σκόνη - Η εικόνα για το Σαββατοκύριακο

Σε εξέλιξη βρίσκεται στην χώρα μας το φαινόμενο της αφρικανικής σκόνης, συνοδευόμενη από κατά τόπους λασποβροχές, χαρακτηριστικά που αναμένεται να υποχωρήσουν στις περισσότερες περιοχές μέχρι την Παρασκευή.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε νέα του ανάρτηση, αναφέρει πως η σκόνη και οι λασποβροχές αναμένεται να αποτελέσουν βασικά χαρακτηριστικά του καιρού μέχρι την Παρασκευή, ενώ μέσα στο Σαββατοκύριακο η κατάσταση θα βελτιωθεί

Συγκεκριμένα, στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται σήμερα Πέμπτη 16/4, ενώ επιπλέον ασθενείς λασποβροχές θα σημειωθούν στη βόρεια Ελλάδα και την Πελοπόννησο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Σκόνη, συννεφιές και λασποβροχές μέχρι και την Παρασκευή...

Στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σκόνης σήμερα. Αύριο καλύτερη κατάσταση στις ίδιες περιοχές. Καθαρίζουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο!

Επιπλέον ασθενείς λασποβροχές σήμερα στη βόρεια Ελλάδα και την Πελοπόννησο και σταδιακά στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Λασποψιχάλες το βράδυ στην Αττική.

Περισσότερες βροχές αύριο σε Κυκλάδες , Κρήτη και Δωδεκάνησα όπου θα εκδηλωθούν και καταιγίδες.

Μεσημεριανές μπόρες στα ηπειρωτικά, πτώση της Θερμοκρασίας και καθαρή ατμόσφαιρα με βοριάδες μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εξαίρεση οι υψηλές θερμοκρασίες στη δυτική Ελλάδα τις επόμενες ημέρες ( 22-25 βαθμοί).»