Κεφαλονιά: Αποκαλυπτικά στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου της 19χρονης Μυρτούς φέρνει στο φως το Reader

Στις τοξικολογικές εξετάσεις της 19χρονης Μυρτούς που βρέθηκε νεκρή στην πλατεία του Αργοστολίου στην Κεφαλονιά, κρίνεται απαραίτητο να συμπεριληφθεί έλεγχος για ουσίες που συνδέονται με το λεγόμενο «χάπι βιασμού». Η ανάγκη αυτή προκύπτει από τα στοιχεία της υπόθεσης και ειδικότερα από το βιντεοληπτικό υλικό που βρίσκεται στη διάθεση των αρχών.

Ο 26χρονος, διακρίνεται στο βίντεο, να φτάνει αρχικά στις 02:21. Αποχωρεί στις 02:52 και να επιστρέφει 19 λεπτά μετά, στις 03:11.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα εξής: Τι έφερε μαζί του ; Τι μπορεί να προκάλεσε πνευμονικό οίδημα στην 19χρονη ; Μπορεί να υπάρχει συσχετισμός με τα αίτια θανάτου και ποιος μπορεί να είναι αυτός ;

Σύμφωνα με τον γνωστό ιατροδικαστή Δ.Γαλεντέρη πνευμονικό οίδημα θα μπορούσε να προκληθεί από συνέργεια κοκαΐνης και των ουσιών που εμπεριέχονται στο λεγόμενο «χάπι βιασμού».

Θάνατος 19χρονης στην Κεφαλονιά: Τι κατέθεσε 31χρονη για τον αρσιβαρίστα

Γιατί όμως οδηγηθήκαμε στην συγκεκριμένη υπόθεση έργου ;

Γιατί λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου της 19χρονης και της σύλληψης του πρώην αρσιβαρίστα μια γυναίκα 31 ετών πήγε στις 9 το βράδυ στις αρχές και κατέθεσε :

«Ήρθα να καταγγείλω σχετικά με περιστατικό που μου είχε συμβεί το καλοκαίρι του 2022. Συγκεκριμένα βραδινές ώρες είχα μεταβεί μόνη μου στο κατάστημα …Αφού κατανάλωσα ένα ή δύο ποτά μετέπειτα χωρίς να θυμάμαι τι μου είχε συμβεί, ξύπνησα την επόμενη ημέρα στην οικία μου με πλήρη αμνησία.

Όπως με πληροφόρησαν οικεία μου πρόσωπα, ενώ βρισκόμουν στο μπαρ με πλησίασε ο 26χρονος που τον γνώριζα μόνο φυσιογνωμικά και μετά από μικρό χρονικό διάστημα άρχισα να χορεύω μαζί του και να με φιλάει, πράξεις τις οποίες εγώ ποτέ δεν θα έκανα.

Δεν θυμόμουν το παραμικρό την επόμενη μέρα, ούτε πώς πήγα στην οικία μου με το όχημά μου. Ένιωθα μόνο ζάλη. Δεν ανέφερα πουθενά το γεγονός , ούτε καν στους γονείς μου. Ακούγοντας σήμερα για τον θάνατο της κοπέλας με εμπλεκόμενο τον ανωτέρω θεώρησα ότι πρέπει να αναφέρω το περιστατικό»

Θα μπορούσε υποθετικά πάντα βλέποντας ένας διακινητής μια πανέμορφη κοπέλα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου να θελήσει να «εκμεταλλευτεί» τις καταστάσεις;

Θα μπορούσε, είναι η απάντηση. Απάντηση ωστόσο θα έχουμε από τις τοξικολογικές εξετάσεις του θύματος που θα βγουν σε περισσότερες από 30 μέρες.

Πάμε όμως στα δεδομένα όπως αυτά αποτυπώθηκαν στο κλειστό κύκλωμα του airbnb.

Ώρα 00:27 η Μυρτώ μπαίνει με τον 23χρονο στο κατάλυμα. Στις 02:21 φτάνει ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας ο οποίος αποχωρεί στις 02:52 και επιστρέφει μετά από 19 λεπτά ..Στις 04:31 ο ίδιος μεταφέρει στα χέρια του σε λιπόθυμη κατάσταση την 19χρονη για να την αφήσουν ακριβώς απέναντι από την είσοδο του καταλύματος στην πλατεία του Αργοστολίου στην Κεφαλονιά.

Κεφαλονιά: Η ώρα θανάτου της 19χρονης σύμφωνα με το νοσοκομείο

Η ώρα θανάτου της 19χρονης σύμφωνα με το ενημερωτικό του νοσοκομείου προς τον ιατροδικαστή είναι στις 05:48 το πρωί . Δηλαδή 77 λεπτά αφότου οι κατηγορούμενοι την εγκατέλειψαν στην πλατεία αβοήθητη , ακριβώς απέναντι από το κατάλυμα.

Η ώρα θανάτου της 19χρονης Μυρτούς

Μια ώρα και 17 λεπτά πάλευε να κρατηθεί στη ζωή αρχικά μονή της και μετά με τους διασώστες και τους γιατρούς του νοσοκομείου, οι οποίοι έφτασαν μετά από τηλεφωνική κλήση.

Το πλήρωμα του ασθενοφόρου έφτασε στις 04:35 αλλά οι δύο από τους φερόμενους ως δράστες αντί να τους πουν τι είχε καταναλώσει η κοπέλα, υποδύθηκαν τους περαστικούς .

Διασώστης 19χρονης: «Αναγνωρίζω φυσιογνωμικά τον 26χρονο»

O διασώστης 19χρονης ανέφερε: «Στις 04:31 το κέντρο μάς διαβίβασε σήμα να μεταβούμε στο κέντρο του Αργοστολίου για περιστατικό με νεαρή γυναίκα που βρισκόταν στο οδόστρωμα. Στις 04:35 φτάσαμε στο σημείο, όπου εντοπίσαμε μια κοπέλα ξαπλωμένη σε ύπτια θέση πάνω σε τοιχίο.

Στο σημείο βρίσκονταν δύο άτομα, τα οποία μας ανέφεραν ότι είχαν βρει την κοπέλα λίγα λεπτά νωρίτερα στο οδόστρωμα και πως δεν τη γνώριζαν. Η κοπέλα ανέπνεε αργά και με δυσκολία, παρουσίαζε μυδρίαση και πολύ χαμηλό κορεσμό οξυγόνου.

Από τα δύο άτομα, αναγνωρίζω φυσιογνωμικά τον έναν. Πρόκειται για τον 26χρονο».

Από το τηλέφωνο του 23χρονου η κλήση στο 166

Η κλήση στο 166 έγινε από το τηλέφωνο του 23χρονου εκείνος όμως δεν κατέβηκε στο « ξεφόρτωμα » της Μυρτούς αλλά έμεινε πίσω να πετάξει καθετί που θα τους ενοχοποιούσε .



Μάλιστα ο πρώην αρσιβαρίστας ψύχραιμος επέστρεψε ξανά προκειμένου να ελέγξει τον χώρο την ώρα που η Μυρτώ έδινε μαχη για την ζωή της .

Τελευταίος έφυγε στις 5 παρά από το κατάλυμα ο 23χρονος που είναι και ο μοναδικός που έδωσε κατάθεση προανακριτικά.

Τι δήλωσε ο 23χρονος κατηγορούμενος

O 23χρονος κατηγορούμενος δήλωσε: «Η Μυρτώ μου είπε “θέλω να πιώ”, εννοώντας ότι θέλει να πιει κοκαΐνη. Εγώ της είπα ότι ξέρω κάποιον που ασχολείται με τέτοια πράγματα και πήρα τηλέφωνο μέσω Instagram τον 26χρονο και του είπα ότι θέλουμε ένα κομμάτι. Αυτός ήρθε στο διαμέρισμα, μετά από περίπου 15 λεπτά, αφότου τον πήραμε τηλέφωνο και μας έφερε ένα σακουλάκι με κοκαΐνη και τον πλήρωσε η Μυρτώ. Δεν γνωρίζω πόσα χρήματα του έδωσε»..

«Εγώ βγήκα στο μπαλκόνι και κάποια στιγμή την είδα να παθαίνει σπασμούς, να τρέμει και να κάθεται στο κρεβάτι. Εγώ νόμιζα ότι το έκανε για πλάκα, ωστόσο συνέχισε και καταλάβαμε ότι κάτι πάει λάθος. Προσπαθήσαμε να την βοηθήσουμε ωστόσο αυτή δεν συνερχόταν. Τότε εγώ αποφάσισα να πάρω ασθενοφόρο και οι άλλοι δύο μου είπαν ότι φοβούνται για να μην μπλέξουν.»

Αυτοί τότε μου είπαν ότι θα την κατεβάσουν κάτω και θα πούνε ότι την βρήκαν στον δρόμο. Ο 26χρονος την πήρε στα χέρια του αναίσθητη και την κατέβασαν κάτω. Εγώ προσπάθησα να μαζέψω τα πάντα από εκεί πέρα στο διαμέρισμα, καθώς είχαμε μια σαμπάνια, χυμούς και άλλα πράγματα.

Κάποια στιγμή ο 26χρονος ξαναγύρισε και μου είπε ότι την πήρε το ασθενοφόρο και είναι καλά. Εγώ πήρα το κινητό της, πήγα με τα πόδια μέχρι το νοσοκομείο, όπου είδα τους γονείς της και την Αστυνομία και φοβήθηκα να πάω να το αφήσω, μην βρω τον μπελά μου. Με τα πόδια πήγα στην καφετέρια... όπου τους είπα ότι θα έρθει να το πάρει αργότερα μια κοπέλα που λέγεται Μυρτώ .

Φυσικά μόνο ο κατηγορούμενος υποστηρίζει πως η 19χρονη ζήτησε κ πήρε ναρκωτικά καθώς εκτός από την οικογένεια της κ η φίλη της υποστηρίζει πως ποτέ η όμορφη Μυρτώ δεν έκανε χρήση ναρκωτικών ενώ αποκαλύπτει κ για το μήνυμα του 23χρονου κατηγορουμένου

Φίλη Μυρτούς: «Η φίλη μου δεν έκανε ποτέ χρήση ναρκωτικών»

Φίλη του 19χρονου θύματος ανέφερε ότι η 19χρονη δεν είχε θέματα υγείας, αλλά ούτε και προβλήματα εθισμών.

«Η φίλη μου δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας ούτε έκανε ποτέ χρήση ναρκωτικών ,ούτε αλκοολούχων ποτών .

Στις 07.00 το πρωί ο …( 23χρονος ) μου απέστειλε μήνυμα σε εφαρμογή διαδικτύου και με ενημέρωσε πως το κινητό της Μυρτούς είναι στην καφετέρια …. να στείλω κάποιον να το πάρει .»

Τα ευρήματα της αυτοψίας

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς υπήρξε τακτοποίηση του χώρου από τους δράστες ωστόσο εντοπίστηκαν καστανέρυθρες κηλίδες - που παραπέμπουν σε αίμα - σε :

Μαξιλάρι κρεβατιού μαζί με τμήμα από τεχνητές βλεφαρίδε

Πετσέτα πάνω σε τραπέζι

Πετσέτα μπάνιου

στον τοίχο του μπάνιου κοντά στον νιπτήρα .

Προφανώς και τα ευρήματα θα σταλούν στα εργαστήρια της ΕΛΑΣ για διερεύνηση .

Τα 220 ευρώ μέσω IRIS

Η Μυρτώ μαζί με τον 23χρονο κατηγορουμενο συνομιλούσαν σε μια ομάδα στο whatch up με έναν γνωστό του 23χρονου 66 ετών απο την Πρέβεζα .

Το βράδυ της 13ης Απριλίου η Μυρτώ σύμφωνα με τον 66χρονο του είπε πως έχει φύγει απο το σπίτι της και πως θα μείνει στα παγκάκια . Ο άνθρωπος αυτός προθυμοποιήθηκε να την βοηθήσει και έτσι της μετέφερε μέσω iris 220 ευρώ ....

Όπως όλα δείχνουν κάποιος πρότεινε στην όμορφή Μυρτώ να δοκιμάσει κοκαΐνη σε ασφαλές χώρο... Τα χρήματα βρέθηκαν ...το ίδιο και ο χώρος ...ο προμηθευτής ..Το μόνο που δεν είχε προβλεφθεί ήταν αυτό που ακολούθησε και ενδεχομένως θα μάθουμε απο τις τοξικολογικές εξετάσεις .

Το νέο στοιχείο που προκύπτει είναι πως η Μυρτώ ήταν καλά και επικοινωνούσε με βιντεοκλίση και sms με τον 66χρονο μέχρι τις 04.02!!!!

Δηλαδή μισή ώρα πριν την αφήσουν λιπόθυμη και αβοήθητη στο απέναντι πεζοδρόμιο και παίξουν θέατρο με τους διασώστες οι φερόμενοι ως δράστες ....