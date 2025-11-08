Γκαζάκι εντοπίστηκε στην είσοδο του σάιτ «Ομάδα Αλήθειας» που στηρίζει τη ΝΔ

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου (8/11) στις αστυνομικές Αρχές, καθώς εντοπίστηκε γκαζάκι στην είσοδο του κτιρίου που στεγάζεται το σάιτ της «Ομάδα Αλήθειας» που στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία.

Το περιστατικό συνέβη νωρίς το πρωί όταν ειδοποιήθηκε η αστυνομία από γείτονες για καμένο γκαζάκι μπροστά στην είσοδο του ellada24.gr στην Παλλήνη, που διατηρούν οι Κίμωνας Μπένος και Κώστας Δογάνης της «Ομάδας Αλήθειας».

Στα δύο μέτρα, από το σημείο όπου βρέθηκε το γκαζάκι, υπάρχει παιδικός σταθμός.

Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο για την περισυλλογή των στοιχείων και καταθέσεις ενώ την υπόθεση ανέλαβε η κρατική ασφάλεια.