Γκαζάκι εντοπίστηκε στην είσοδο του σάιτ «Ομάδα Αλήθειας» που στηρίζει τη ΝΔ

Στα δύο μέτρα, από το σημείο όπου βρέθηκε το γκαζάκι, υπάρχει παιδικός σταθμός.

Περιπολικό της ΕΛΑΣ
Περιπολικό της ΕΛΑΣ | Intime
Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου (8/11) στις αστυνομικές Αρχές, καθώς εντοπίστηκε γκαζάκι στην είσοδο του κτιρίου που στεγάζεται το σάιτ της «Ομάδα Αλήθειας» που στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία.

Το περιστατικό συνέβη νωρίς το πρωί όταν ειδοποιήθηκε η αστυνομία από γείτονες για καμένο γκαζάκι μπροστά στην είσοδο του ellada24.gr στην Παλλήνη, που διατηρούν οι Κίμωνας Μπένος και Κώστας Δογάνης της «Ομάδας Αλήθειας».

Διαβάστε ακόμα: ΣΥΡΙΖΑ για Ομάδα Αλήθειας: «Μηχανισμός δολοφονίας χαρακτήρων της ΝΔ, απειλεί με μηνύσεις και αγωγές»

Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο για την περισυλλογή των στοιχείων και καταθέσεις ενώ την υπόθεση ανέλαβε η κρατική ασφάλεια.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ