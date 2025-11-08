Γκαζάκι εντοπίστηκε στην είσοδο του σάιτ «Ομάδα Αλήθειας» που στηρίζει τη ΝΔ

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου (8/11) στις αστυνομικές Αρχές, καθώς εντοπίστηκε γκαζάκι στην είσοδο του κτιρίου που στεγάζεται το σάιτ της «Ομάδα Αλήθειας» που στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία.
Το περιστατικό συνέβη νωρίς το πρωί όταν ειδοποιήθηκε η αστυνομία από γείτονες για καμένο γκαζάκι μπροστά στην είσοδο του ellada24.gr στην Παλλήνη, που διατηρούν οι Κίμωνας Μπένος και Κώστας Δογάνης της «Ομάδας Αλήθειας».
ΣΥΡΙΖΑ για Ομάδα Αλήθειας: «Μηχανισμός δολοφονίας χαρακτήρων της ΝΔ, απειλεί με μηνύσεις και αγωγές»
Στα δύο μέτρα, από το σημείο όπου βρέθηκε το γκαζάκι, υπάρχει παιδικός σταθμός.
Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο για την περισυλλογή των στοιχείων και καταθέσεις ενώ την υπόθεση ανέλαβε η κρατική ασφάλεια.
