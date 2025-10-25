Γκάζι: Σφραγίζεται το μπαρ – Εντολή Δούκα μετά την τραγωδία με τη 16χρονη

Την άμεση ενεργοποίηση των νομικών διαδικασιών για το σφράγισμα του νυχτερινού κέντρου στο Γκάζι, έξω από το οποίο κατέρρευσε 16χρονη, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η προστασία της ζωής και της ασφάλειας των πολιτών, και ιδιαίτερα των νέων, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για τη δημοτική αρχή.

«Έδωσα εντολή να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για το bar που σέρβιρε παρανόμως ποτά σε ανήλικη με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα.

Για τη σημερινή αρχή του Δήμου Αθηναίων η υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών -και ιδιαίτερα των νέων παιδιών- είναι αδιαπραγμάτευτη.

Ελπίζω ότι οι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος θα πράξουν ανάλογα» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Δούκας.