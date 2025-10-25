Μενού

Γκάζι: Σφραγίζεται το μπαρ – Εντολή Δούκα μετά την τραγωδία με τη 16χρονη

Άμεσο σφράγισμα μετά το περιστατικό με την 16χρονη ζητάει ο Χάρης Δούκας.

Reader symbol
Newsroom
Γκάζι 16χρονη
Φωτογραφία Αρχείου | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Την άμεση ενεργοποίηση των νομικών διαδικασιών για το σφράγισμα του νυχτερινού κέντρου στο Γκάζι, έξω από το οποίο κατέρρευσε 16χρονη, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η προστασία της ζωής και της ασφάλειας των πολιτών, και ιδιαίτερα των νέων, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για τη δημοτική αρχή.

«Έδωσα εντολή να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για το bar που σέρβιρε παρανόμως ποτά σε ανήλικη με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα.

Για τη σημερινή αρχή του Δήμου Αθηναίων η υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών -και ιδιαίτερα των νέων παιδιών- είναι αδιαπραγμάτευτη.

Ελπίζω ότι οι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος θα πράξουν ανάλογα» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Δούκας.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ