Γυναικοκτονία στην Κρήτη: «Να μας βλέπει από ψηλά» - Τα συγκινητικά λόγια του γιου της 43χρονης μετά την κηδεία

Βαρύ κλίμα επικράτησε στην κηδεία της 43χρονης που δολοφονήθηκε από πρώην σύντροφό της και εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της στην Κρήτη. Ένα από τα τρία παιδιά της άτυχης γυναίκας, ο Βαγγέλης, δέχθηκε να μιλήσει στο MEGA, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για το ενδιαφέρον που έχει δείξει ο κόσμος σε εκείνον και τα αδέλφια του.



Σε δηλώσεις του ευχήθηκε η μητέρα του «να μας βλέπει από ψηλά και να μας βοηθήσει, ήταν η μητέρα μας ξέρω ότι μας αγαπούσε» ενώ πρόσθεσε: «Δεν είμαστε μόνα μας τα τρία παιδιά» και πρόσθεσε ότι «δεν έχω λόγια να χαρακτηρίσω την καλοσύνη και την αλληλεγγύη, τη βοήθεια και το ενδιαφέρον που μας έδειξε ο κόσμος».



«Στην πιο δύσκολη φάση θα είναι η γιαγιά μου, θα περάσει τον δικό της Γολγοθά», είπε καταληκτικά ο γιος της 43χρονης.

Τα βήματα του 39χρονου λίγες ώρες μετά το έγκλημα - Τι έδειξαν κάμερες ασφαλείας

Παράλληλα, ολοένα και περισσότερες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τον θάνατο της Ελευθερίας Γιακουμάκη, που έπεσε θύμα γυναικοκτονίας από τον πρώην σύντροφό της στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Υπενθυμίζεται ότι, ο σύντροφός της, έβαλε τέλος στη ζωή του μετά το συμβάν και σύμφωνα με το ημερολόγιό του, που είναι στην κατοχή της αστυνομίας, φέρεται ότι είχε εμμονικές τάσεις για την 43χρονη.

Οι Aρχές, εστιάζουν στο πώς έγινε η γυναικοκτονία, με κύριο προς εξέταση στοιχείο, το αυτοκίνητο που βρέθηκε νεκρή η Ελευθερία, και τα ντοκουμέντα από το πρωί της Κυριακής, λίγες ώρες μετά τη δολοφονία.

Ο 39χρονος αφού έπραξε το έγκλημα μεταφέρθηκε σε μια επιχείρηση εστίασης και εκεί πέρα φέρεται πως ζήτησε ταξί, σε φορτισμένη κατάσταση. Σε βίντεο που εξασφάλισε ο ANT1, φέρεται να κυκλοφορεί γύρω από την εν λόγω επιχείρηση, με εκδορές στο σώμα του και στα ρούχα του. Πριν γίνει γνωστή η ενοχή του, και πριν τον θάνατό του, επισημαίνεται ότι ο 39χρονος είχε πει στις αρχές ότι είχε τροχαίο ατύχημα με τη μηχανή του. Ατύχημα που «σκηνοθέτησε».

Ενδεχομένως, όπως εκτιμάται, οι δύο εμπλεκόμενοι είχαν ήδη προηγουμένως συναντηθεί και είχε προκύψει ένταση.