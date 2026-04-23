Γυναικοκτονία στην Κρήτη: Τα βήματα του 39χρονου λίγες ώρες μετά το έγκλημα - Τι έδειξαν κάμερες ασφαλείας

Ολοένα και περισσότερες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τον θάνατο της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, που έπεσε θύμα γυναικοκτονίας από τον πρώην σύντροφό της στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Υπενθυμίζεται ότι, ο σύντροφός της, έβαλε τέλος στη ζωή του μετά το συμβάν και σύμφωνα με το ημερολόγιό του, που είναι στην κατοχή της αστυνομίας, φέρεται ότι είχε εμμονικές τάσεις για την 43χρονη.

Οι αρχές, εστιάζουν στο πώς έγινε η γυναικοκτονία, με κύριο προς εξέταση στοιχείο, το αυτοκίνητο που βρέθηκε νεκρή η Ελευθερία, και τα ντοκουμέντα από το πρωί της Κυριακής, λίγες ώρες μετά τη δολοφονία.

Ηράκλειο: Ντοκουμέντο με τις κινήσεις του 39χρονου λίγο μετά τη γυναικοκτονία

Ο 39χρονος αφού έπραξε το έγκλημα μεταφέρθηκε σε μια επιχείρηση εστίασης και εκεί πέρα φέρεται πως ζήτησε ταξί, σε φορτισμένη κατάσταση. Σε βίντεο που εξασφάλισε ο ANT1, φέρεται να κυκλοφορεί γύρω από την εν λόγω επιχείρηση, με εκδορές στο σώμα του και στα ρούχα του. Πριν γίνει γνωστή η ενοχή του, και πριν τον θάνατό του, επισημαίνεται ότι ο 39χρονος είχε πει στις αρχές ότι είχε τροχαίο ατύχημα με τη μηχανή του. Ατύχημα που «σκηνοθέτησε».

Ενδεχομένως, όπως εκτιμάται, οι δύο εμπλεκόμενοι είχαν ήδη προηγουμένως συναντηθεί και είχε προκύψει ένταση.

Ακολούθως, φέρεται να αποχώρησε από το σημείο, να κάλεσε οδική βοήθεια και να παρέλαβε τη μηχανή του. Στη συνέχεια χρησιμοποίησε δεύτερο όχημα που διέθετε και επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος. Εκεί πήρε το αυτοκίνητο της Ελευθερίας Γιακουμάκη και φέρεται να μετέφερε τη σορό της στο σημείο όπου εντοπίστηκε αργότερα, όπου και την εγκατέλειψε. Τότε είναι η χρονική στιγμή που φέρεται να πήγε στον χώρο εστίασης και να ζήτησε το ταξί για να απομακρυνθεί εκ νέου από την περιοχή. Από την άρση κλήσης απορρήτου, δεδομένου ότι κάλεσε ταξί μέσω του τηλεφώνου από τον χώρο εστίασης, θα δοθούν πιθανές απαντήσεις καθώς υπάρχει ένα ακόμη σενάριο. Εκτός από το σκηνοθετημένο ατύχημα, ενδέχεται να είχε όντως ατύχημα, μετά από την ταραχή του για το έγκλημα που διέπραξε.

Σε δεύτερο βίντεο που προέβαλε ο τηλεοπτικός σταθμός, φαίνεται ο 39χρονος να μπαίνει μέσα στο ταξί. Στο διάστημα που ακολουθεί πηγαίνει σπίτι του για να πάρει το smart του και επιστρέφει στο σημείο της δολοφονίας. Από εκεί και έπειτα, παίρνει το όχημα της Ελευθερίας και μεταφέρεται στο σημείο όπου εντοπίστηκε.

