H παρέμβαση Δένδια υπέρ Ρούτσι, η ατάκα της Κοβέσι για Μυλωνάκη και οι μπηχτές Κοτζιά σε Τσίπρα 

Πολλές συζητήσεις προκάλεσε η χθεσινή παρέμβαση Δένδια υπέρ του Πάνου Ρούτσι επί της αρχής και του δικαιώματός του για εκταφή. Αν το πιάσει κανείς από νομικής άποψης, ο κ. Δένδιας που είναι πολύπειρος νομικός δύσκολα να μην γνωρίζει τις βασικές αρχές της δικονομίας, ακόμα και αν το γραφείο του ειδικεύεται σε άλλου είδους δίκαιο. Είναι προφανές ότι η παρέμβασή του είχε ένα πολιτικό νόημα, αν και αμέσως μετά έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν είναι θέμα της κυβέρνησης να παρέμβει, αλλά της δικαιοσύνης. Βέβαια, το νόημα ήταν σαφές.

Ο Μαρκόπουλος και οι άλλοι

Δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο το αίτημα του βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Μαρκόπουλου να γίνει δεκτό το αίτημα Ρούτσι από τη Δικαιοσύνη και να γίνει εκταφή όπως τη ζητάει, πριν να είναι αργά. Υπάρχουν αρκετοί βουλευτές της ΝΔ που αναγνωρίζουν την εργαλειοποίηση του ανθρώπου από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, λένε όμως ότι δεν μπορεί να αφεθεί να πεθάνει στην πλατεία Συντάγματος. Θυμίζω ότι και προ ημερών είχε ταχθεί υπέρ του δικαιώματος εκταφής ο έτερος βουλευτής Δημήτρης Καλογερόπουλος. Και υπάρχουν και αρκετοί άλλοι που εκτιμούν ότι πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα εκτόνωσης της υπόθεσης.

Η Κοβέσι και ο Μυλωνάκης

Ερωτήθηκε χθες, μεταξύ άλλων, η Λάουρα Κοβέσι για την εμπλοκή του υφυπουργού Γιώργου Μυλωνάκη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και βεβαίως δεν γνώριζε, διότι ο κ. Μυλωνάκης δεν εμπλέκεται στον πυρήνα της υπόθεσης που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γι' αυτό με δηκτικό τρόπο η κ. Κοβέσι ανέφερε ότι δεν σχολιάζει φήμες, κάτι που δεν πρέπει να άρεσε στην αντιπολίτευση που έχει αναγάγει τον Μυλωνάκη σε... Ντίλινγκερ της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι ανακοινώσεις για το βιομηχανικό ρεύμα

Μια ακόμη σύσκεψη έγινε χθες στην Αντιπροεδρία της κυβέρνησης υπό τον Κωστή Χατζηδάκη για το θέμα του ενεργειακού κόστους για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Είχε γίνει και άλλη συζήτηση προ ημερών στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ αυτή τη φορά παρόντες ήταν υπουργοί, από τον ΣΕΒ ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος και η πρόεδρος του ΣΒΕ Λουκία Σαράντη. Καταλαβαίνω πλέον ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν στο επίπεδο του Μητσοτάκη, ο οποίος είναι πιθανό να κάνει ανακοινώσεις την Τρίτη από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ.

Οι μπηχτές Κοτζιά

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Τσίπρα επανεμφανίστηκε χθες και κάλεσε ουσιαστικά τον πρώην Πρωθυπουργό να επιταχύνει τις αποφάσεις του. «Αν ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να κάνει κόμμα, ας το κάνει να τελειώνουμε γιατί αυτή η στάση αναμονής κάνει κακό στον εαυτό του αλλά και στον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αδειάζει», είπε ο κ. Κοτζιάς (Αθήνα 9,84) και εμφανίστηκε υπέρμαχος ενός κοινού ψηφοδελτίου των προοδευτικών δυνάμεων. Δηλαδή, στη γραμμή Φάμελλου. Τώρα βέβαια από τις διάφορες μπηχτές που πέταξε για τον ΣΥΡΙΖΑ ξεχώρισα αυτήν για την περίοδο 2019-2023 την οποία παραθέτω αυτολεξεί: «Σκέφτομαι ότι ουδέποτε στο παρελθόν υπήρξε Αριστερά με τόσο λίγη ιστορική συνείδηση, μόρφωση και γνώση. Η Αριστερά προσέλκυε ό,τι καλύτερο είχε η χώρα χάρη στις σχέσεις της με την μόρφωση και τον πολιτισμό».

Γενέθλια ομιλία

Η σημερινή ομιλία του Πρωθυπουργού στις 18.00 στο συνέδριο της νεολαίας του κόμματος έχει κι έναν επετειακό συμβολισμό αφού στις 4 Οκτωβρίου η Νέα Δημοκρατία κλείνει τα 51 της χρόνια. Η νεολαία πρέπει σιγά σιγά να επανενταχθεί στο κομματικό παιχνίδι προς άγρα ψήφων, άλλωστε οι εκλογές δεν είναι και τόσο μακριά και το κόμμα θέλει κινητοποίηση.