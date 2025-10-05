H Σοφία Μητσοτάκη απάντησε για το αν χρέωσε τον λαό για το ματς των Σέλτικς ο πατέρας της: «Δεν πίνει κόκα κόλα»

Στις τοποθετήσεις του Νίκου Καραχάλιου, πολιτικού επιστήμονα και πρώην Σύμβουλου Στρατηγικής της Νέας Δημοκρατίας, απάντησε η Σοφία Μητσοτάκη, κόρη του Έλληνα πρωθυπουργού.

Ο Νίκος Καραχάλιος υποστήριξε πως «ο Μητσοτάκης όταν πήγε σε ιδιωτική επίσκεψη στην Βοστώνη (2022) χρέωσε, προσέξτε τώρα, να δείτε άνθρωπο - όχι άνθρωπο, να δείτε άτομο - χρέωσε τον Έλληνα πολίτη με 1.000 ευρώ για διακεκριμένη θέση σε εκδήλωση του πολιτιστικού συλλόγου οι «Κέλτες της Βοστώνης» (σ.σ. αγώνας ΝΒΑ των Μπόστον Σέλτικς).

Μητσοτάκης Σέλτικς | Youtube

Διαβάστε ακόμα: Ο Αντώνης Σαμαράς και η θυελλώδης σχέση του με τη Νέα Δημοκρατία

Εκεί που πήγε φορώντας κασκέτο για να μην τον αναγνωρίσουν. Χρέωσε και τι ακόμα ξέρετε; Το ποπ κορν και την κόκα κόλα! Και γράφει από κάτω: "86 δολάρια για προϊόντα κόλα και αραβοσίτου"!».

Έκλεισε δε την τοποθέτησή του, λέγοντας: «Ρε αθεόφοβε με τα 56 σπίτια και τα εκατομμύρια των καταθέσεων δεν μπορούσες να βγάλεις από την τσεπούλα σου 100 ευρώ να πάρεις κόκα κόλα και ποπ κορν και να κεράσεις κανένα παιδάκι καμιά καραμέλα;».

Η απάντηση της κόρης του πρωθυπουργού, Σοφίας

Η Σοφία Μητσοτάκη μέσα από τα social media, απάντησε στους ισχυρισμούς του Νίκου Καραχάλιου, λέγοντας: «Κάπου έλεος με όλα τα fake news που κυκλοφορούν και με αυτούς που κάνουν like σε τέτοια posts».

Συνέχισε δε: «Οι θέσεις ήταν ευγενική πρόσκληση από τον πρόεδρο των Σέλτικς στο πλαίσιο επίσκεψης στη Βοστόνη για το commencement του Boston College το 2022.

Στα 28 μου χρόνια, δεν έχω δει ποτέ τον μπαμπά μου να τρώει ποπ κορν ή να πίνει κόκα κόλα. Ούτε μία φορά».

Η ανάρτηση της Σοφίας Μητσοτάκη | INSTAGRAM



