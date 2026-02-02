Μενού

Χαμός Καιρίδη – Κατσώτη on air: «Εδώ δεν είναι Σοβιετική Ένωση» - «Δουλεύετε τον κόσμο»

Σφοδρή τηλεοπτική σύγκρουση Καιρίδη–Κατσώτη στην ΕΡΤ, με βαριές ατάκες για Πέραμα, συνδικάτα και δουλειά που άναψαν τα αίματα.

Δημήτρης Καιρίδης και Χρήστος Κατσώτης | Youtube / @Dimitris Kairidis
Ένταση στο στούντιο της ΕΡΤ προκάλεσε η σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, Δημήτρη Καιρίδη, και τον βουλευτή του ΚΚΕ, Χρήστο Κατσώτη, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Βράδυ Κυριακής».

Η συζήτηση ξέφυγε όταν ο Δημήτρης Καιρίδης υποστήριξε ότι τα «κόκκινα συνδικάτα» ευθύνονται για την καταστροφή της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης στο Πέραμα. Η φράση αυτή πυροδότησε την άμεση και οργισμένη αντίδραση του Χρήστου Κατσώτη, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ένας ιδιαίτερα οξύς διάλογος.

Ο Καιρίδης, υψώνοντας τον τόνο, είπε: «Κάτω το χέρι. Καταστρέψατε το Πέραμα».

Ο Κατσώτης απάντησε: «Αυτά διδάσκεις στα παιδιά; Υποταγή; Συμβιβασμό;».

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε όταν ο βουλευτής της ΝΔ πρόσθεσε: «Εδώ δεν είναι Σοβιετική Ένωση, αυτά στα γκουλάγκ», με τον Κατσώτη να ανταπαντά: «Θα έρθει η ώρα…».

Ο διάλογος συνεχίστηκε σε υψηλούς τόνους, με τον Καιρίδη να σχολιάζει: «Που θα μας στείλετε φυλακή, εξορία, στα στρατόπεδα;», για να λάβει την απάντηση: «Θα σας στείλουμε να πάτε να δουλέψετε».

«Α, δεν δουλεύουμε;» αντέτεινε ο Καιρίδης, με τον Κατσώτη να απαντά: «Όχι, δεν δουλεύετε. Δουλεύετε τον κόσμο».

Η κόντρα κορυφώθηκε όταν ο Καιρίδης μίλησε για «κομματικούς εγκάθετους με τον μισθό», με τον Κατσώτη να υπενθυμίζει: «Εγώ 40 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα ήμουν».

Δείτε στο 51:00

 

