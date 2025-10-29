Χαμός στη Βουλή με Κανέλλη-Κωνσταντοπούλου: «Ήμουν 13 ετών επί Χούντας» είπε η βουλευτής του ΚΚΕ

Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρθηκε η αντιπαράθεση ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τη Λιάνα Κανέλλη, στον απόηχο της μήνυσης που κατέθεσε η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» σε βάρος της βουλευτού του ΚΚΕ για συκοφαντική δυσφήμιση.

Η δικαστική αυτή διαμάχη ξέσπασε έπειτα από δηλώσεις της κ. Κανέλλη σχετικά με τον τρόπο που η τότε πρόεδρος της Βουλής είχε χειριστεί την υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

Λαμβάνοντας τον λόγο λίγο πριν από την ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας της, η κ. Κανέλλη δήλωσε:

«Έφαγα μήνυση γιατί μίλησα για το ιερό πρόσωπο που λέγεται κ. Κωνσταντοπούλου. Δεν πρόκειται να ζητήσω συγγνώμη», υπογραμμίζοντας ότι είναι μόλις η δεύτερη φορά στα 25 χρόνια κοινοβουλευτικής της θητείας που βρίσκεται αντιμέτωπη με μήνυση, μετά από εκείνη του Ηλία Κασιδιάρη.

Η βουλευτής του ΚΚΕ κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι επιχειρεί να περιορίσει την ελευθερία του πολιτικού λόγου. «Βρέθηκε μηνύτρια αρχηγός κόμματος απέναντι σε βουλευτίνα. Δεν έχω διανοηθεί ποτέ να κάνω μήνυση σε συνάδελφο, ακόμη και για πολύ βαρύτερους χαρακτηρισμούς», ανέφερε.

Κανέλλη: «Επί προεδρίας Κωνσταντοπούλου η τότε Βουλή κάλυπτε τη Χρυσή Αυγή»

Παραμένοντας στη θέση της, η κ. Κανέλλη υποστήριξε πως επί προεδρίας Κωνσταντοπούλου η τότε Βουλή «κάλυπτε» τη Χρυσή Αυγή, προσθέτοντας: «Εγώ το προνόμιο να διακόπτω τη Βουλή επτά φορές για να μιλάω, δεν το έχω».

Απαντώντας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τη βουλευτή του ΚΚΕ για «χυδαία συκοφαντία».

Κωνσταντοπούλου: «Επί Χούντας η κ. Κανέλλη έκανε καριέρα»

«Επί Χούντας η κ. Κανέλλη έκανε καριέρα, ενώ ο πατέρας μου και η μητέρα μου ήταν φυλακή και βασανίστηκαν. Δεν επιτρέπω σε καμία κυρία Κανέλλη που οψίμως κάνει καριέρα ως κομμουνίστρια να αμφισβητεί τη δική μου πορεία», τόνισε, διευκρινίζοντας πως η μήνυση δεν στρέφεται κατά του ΚΚΕ αλλά κατά μιας βουλευτού «με βίλα στην Εκάλη που πατάει στη Βουλή μια φορά στα χίλια χρόνια».

Η Λιάνα Κανέλλη ανταπάντησε: «Η χυδαιότητα όταν εκτοξεύεται από χυδαίο ομιλητή πέφτει στο κενό. Και όταν εκτοξεύεται από την κα Κωνσταντοπούλου, αποτελεί το δεύτερο κοινοβουλευτικό μου παράσημο μετά τη μήνυση του Ηλία Κασιδιάρη».

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η βουλευτής του ΚΚΕ πρόσθεσε: «Κανείς δεν μπορεί να συκοφαντήσει την κα Κωνσταντοπούλου περισσότερο απ’ ό,τι η ίδια τον εαυτό της. Στις 21 Απριλίου 1967 ήμουν μαθήτρια της πρώτης γυμνασίου, 13 ετών. Αν αυτό θεωρείται “μαθητική καριέρα στη Χούντα”, ΟΥΑΙ ΟΥΑΙ ΟΥΑΙ».