Χαμός στην ελληνοαμερικανική κοινότητα: Ποιους φωτογράφισε ο Ιγνατίου για το «κόψιμο»

Η επίσκεψη του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στις ΗΠΑ ήταν η ευκαιρία να αναδειχθούν τα ρήγματα που υπάρχουν στην ελληνοαμερικανική κοινότητα.

Ενδεικτικό γεγονός, όπως χαρακτηριστικά το παρουσίασε η στήλη Μαξιμιλιανός στο Reader, είναι το κείμενο - φωτιά του έμπειρου ανταποκριτή Μιχάλη Ιγνατίου στην ιστοσελίδα του Hellasjournal.

Ουσιαστικά, κατήγγειλε «κόψιμό» του από συνέντευξη Τύπου του Βαρθολομαίου με δάκτυλο του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου, με τον οποίον είναι... στα μαχαίρια.

Μάλιστα, χωρίς να τον κατονομάζει, ο Ιγνατίου έχει βάλει στο στόχαστρο και τον υπεύθυνο Επικοινωνίας της Αρχιεπισκοπής, αλλά και δύο ανταποκριτές μεγάλων καναλιών: έναν μεγαλύτερο, ο οποίος θεωρεί ότι λειτουργεί ως ενεργούμενο της Αρχιεπισκοπής, και έναν νεότερο, στον οποίο λέει ότι βρήκε τις δουλειές που έχει. Όπως καταλαβαίνετε, το πνεύμα ομόνοιας και σύμπνοιας είναι μάλλον ανύπαρκτο…