Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Αντόνιο Γκουτέρες

O Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συναντήθηκε με τον γραμματέα του ΟΗΕ.

Βαρθολομαίος
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στo Φάληρο | Orange Press Agency
Στο πλαίσιο της Πατριαρχικής και Αποστολικής Επίσκεψης του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συναντήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου 2025, με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στην έδρα του τελευταίου στη Νέα Υόρκη.

Ο Γενικός Γραμματέας υποδέχθηκε θερμά τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ενώ η συζήτηση επικεντρώθηκε σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως οι πρωτοβουλίες για διάλογο μεταξύ λαών, θρησκειών και πολιτισμών.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν επίσης ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο Σεβ. Μητροπολίτης Λαοδικείας Θεοδώρητος, ο Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας Μάξιμος και ο Πανοσιολ. Μέγας Εκκλησιάρχης Αέτιος.

Πηγή: ΑΠΕ

