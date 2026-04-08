Χαμός στον αέρα του OPEN με Στραβελάκη και Κωνσταντοπούλου: «Να μιλήσετε έτσι σε Μητσοτάκη και Φλωρίδη»

«Να μιλήσετε έτσι στον κ. Μητσοτάκη ή στον κ. Φλωρίδη που μιλάει και κάθεστε Παναγίες» ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ανέβηκαν οι τόνοι στην εκπομπή 10 παντού του Open με καλεσμένη τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να έχει έντονο διάλογο με τον Νίκο Στραβελάκη. Την ίδια στιγμή η Μίνα Καραμήτρου επιχειρούσε να ρίξει τους τόνους.

Όλα άρχισαν όταν η κα Κωνσταντοπούλου διαμαρτυρήθηκε πως ο δημοσιoγράφος και παρουσιαστής της εκπομπής δεν την άφηνε ουσιαστικά να απαντήσει σε ερώτημα που της τέθηκε. 

Η κα Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για παρεμπόδιση και λoιδoρία με τον Νίκο Στραβελάκη να απαντά «Αυτά να τα λέτε αλλού, όχι σε εμένα. Στη Βουλή αυτά».

Αυτό έφερε την έκρηξη της Ζωής Κωνσταντοπούλου που απάντησε «Να μιλήσετε έτσι στον κ. Μητσοτάκη ή στον κ. Φλωρίδη που μιλάει και κάθεστε Παναγίες»!

Όλα άρχισαν από την αναφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο βίντεο από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου και το πως τα βίντεο έχουν παίξει ρόλο σε πολλές υποθέσεις.

Δείτε το σχετικό βίντεο με την αντιπαράθεση

 

