Χάος στη Βουλή μετά την ατάκα Κωνσταντοπούλου σε Συρεγγέλα: «Σιγά μη σκίσετε κανένα καλσόν»

Ένταση επικράτησε σήμερα στη Βουλή, ανάμεσα στην Ζωή Κωνσταντοπούλου και την βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Μαρίας Συρεγγέλα κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα κατά την εξέταση του μάρτυρα και βουλευτή τουμ ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Μπάρκα, η κυρία Συρεγγέλα η οποία προήδρευε εκείνη την ώρα, ζήτησε από τον κύριο Ξυλούρη να απευθύνεται στους βουλευτές στον πληθυντικό.

«Σιγά μη σκίσετε κανένα καλσόν κυρία Συρεγγέλα», παρενέβη η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η φράση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας προκάλεσε τις αντιδράσεις τόσο του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριου Λαζαρίδη όσο και της Μαρίας Συρεγγέλα.

Μάλιστα, ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Μακάριος Λαζαρίδης: Καταδικάζουμε την άθλια και σεξιστική επίθεση της κ. Κωνσταντοπούλου στην κα Συρεγγέλα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε αστείος...

Μακάριος Λαζαρίδης: Αστεία είστε εσείς. Καταδικάζουμε τη σεξιστική επίθεση της Κωνσταντοπούλου και καλό είναι και τα άλλα κόμματα να το κάνουν. Αν δεν το πράξουν ταυτίζονται με αυτή την άθλια επίθεση. Κι επειδή μιλούσε εκείνη την ώρα ο κύριος Μπάρκας τον καλώ να καταδικάσει κι αυτός τη δήθεν ευαίσθητη κυρία Κωνσταντοπούλου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Καλύπτετε έναν κακοποιό.

Κώστας Μπάρκας: Δεν θα μου κουνάτε τα χέρια κ. Λαζαρίδη. Καταδικάζουμε ναι.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Φέρατε τον Λαζαρίδη να σας υπερασπιστεί

Μαρία Συρεγγέλα: Είστε η μεγαλύτερη συκοφάντης που έχει περάσει από τη Βουλή!

Μαρία Συρεγγέλα: Η δήλωση για την Ζωή Κωνσταντοπούλου

Μετά τον διάλογο που έλαβε χώρα, η Μαρία Συρεγγέλα απάντησε στα όσα είπε η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Συγκεκριμένα,επισημαίνει, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ: «Μέσα σε έξι ημέρες η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει πει χωρίς ίχνος ντροπής έξι φορές το ίδιο ψέμα.

Είναι θλιβερή η μικροπολιτική της εμμονή σε βάρος μου -λόγω φυσικά της θέσης μου ως αντιπροέδρου της Εξεταστικής-, αλλά δεν θα μείνει πλέον αναπάντητη η συκοφαντία της».