Χατζηβασιλείου στον ΣΚΑΪ: «Μεγάλοι ενεργειακοί κολοσσοί αποδέχονται τις ελληνικές θέσεις»

«Οι μεγάλοι ενεργειακοί κολοσσοί αποδέχονται τις ελληνικές θέσεις άρα δεν αφήνουν περιθώρια σε γειτονικές χώρες, όπως είναι η Λιβύη, να ακολουθήσουν άλλη οδό», ανέφερε ο Βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της Νέας Δημοκρατίας, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης.

Ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι η πρόσφατη στάση της λιβυκής Βουλής, η οποία ουσιαστικά «παγώνει» το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, συνιστά εξέλιξη με ιδιαίτερη πολιτική και διπλωματική βαρύτητα. Όπως τόνισε, η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία χρονικά, αλλά ακολούθησε την επίσκεψη του Προέδρου της λιβυκής Βουλής, Αγκίλα Σάλεχ, στην Αθήνα, κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, γεγονός που, όπως είπε, δικαιώνει τη στρατηγική της ελληνικής διπλωματίας να διατηρεί διαύλους επικοινωνίας και με τις δύο πλευρές της διχασμένης Λιβύης.

Αναφερόμενος στις διαφορετικές προσεγγίσεις εντός της διχασμένης χώρας, επεσήμανε ότι η ίδια η Λιβύη έχει εφαρμόσει την αρχή της μέσης γραμμής στην οριοθέτηση οικοπέδων νοτίως της Κρήτης. Κατά τον ίδιο, αυτό το δεδομένο επιβεβαιώνει στην πράξη τη νομική και γεωπολιτική ισχύ των ελληνικών θέσεων και περιορίζει τα περιθώρια αμφισβήτησής τους.

Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι η απόφαση της Ελλάδας να προχωρήσει σε έρευνες και εξορύξεις, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιρειών, αποτυπώνει έμπρακτα την έμμεση αποδοχή του ελληνικού πλαισίου και ενισχύει τη γεωπολιτική θέση της χώρας. Παράλληλα, ανέδειξε ως καθοριστική την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για τη σύγκληση του Forum των πέντε χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια κίνηση που αποδεικνύει πως η Ελλάδα θέλει να συνομιλεί με αυτοπεποίθηση με τα γειτονικά κράτη, χωρίς φόβο και χωρίς εκπτώσεις στις θέσεις της.

Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε λόγο για οξυμένη ρητορική από την πλευρά της Τουρκίας το τελευταίο διάστημα, την οποία απέδωσε στη στρατηγική αμηχανία της Άγκυρας. Όπως ανέφερε, η Τουρκία δεν κατάφερε να ενταχθεί στον ευρωπαϊκό μηχανισμό αμυντικής συνεργασίας, ούτε να εξασφαλίσει την απόκτηση των F-35, γεγονός που, σε συνδυασμό με τις περιφερειακές εξελίξεις και τη σύσφιγξη συμμαχιών στην Ανατολική Μεσόγειο, αυξάνει την πίεση που δέχεται.

Τέλος, αναφέρθηκε στην επικείμενη τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια συμμαχία με σαφές στρατηγικό βάθος και όχι για μια συγκυριακή συνεργασία. Παράλληλα, επεσήμανε την εκπεφρασμένη πρόθεση της Ελλάδας να συμμετάσχει στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα, στο πλαίσιο του σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας κινείται σταθερά ως δύναμη ευθύνης και παράγοντας σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.