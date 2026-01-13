Χατζηδάκης για αγρότες: «Έρχονται βελτιώσεις στο πετρέλαιο και στην τιμή του ρεύματος»

Στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Όπως είπε, μιλώντας στον ΑΝΤ1, παρά το ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα ορισμένοι αγροτοσυνδικαλιστές είχαν κόψει στα δύο την Ελλάδα με τα μπλόκα και παρά το κάλεσμα του πρωθυπουργού, μία μερίδα προσήλθε σε συζήτηση.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι μεταξύ των αγροτοσυνδικαλιστών δεν θα έπρεπε να περιλαμβάνονται άτομα που ελέγχονται από ελεγκτικές αρχές.

Όσον αφορά τη σημερινή συνάντηση, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι προσήλθαν άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, κάτι που βοηθάει την κυβέρνηση, ενώ γίνονται κάποιες βελτιώσεις στο πλαίσιο των δημοσιονομικών αναγκών και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ότι αναμένεται να ανακοινωθούν μέτρα που αφορούν το ρεύμα, το πετρέλαιο, τη μηδική κ.ά.