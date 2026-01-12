Χατζηδάκης για ενστάσεις αγροτών: «Μου θυμίζουν την κολοκυθιά, ζούμε ένα πρωτοφανές σκηνικό»

Ο Κωστής Χατζηδάκης τοποθετήθηκε προ ολίγου για τις ενστάσεις των αγροτών στη σύνθεση των επιτροπών με τις οποίες θέλει να συναντηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, επικρίνοντας τη μη διαλλακτική τους στάση.

Υπάρχουν προφανώς προβλήματα στον αγροτικό κόσμο. Έγιναν πληρωμές, τα χρήματα ήταν 13% περισσότερα το 2025 απ' ό,τι το 2024. Με τις απευθείες επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αγρότες δεν θα χάσουν ούτε ένα ευρώ

Από τα 27 αιτήματα των μπλόκων είχαμε απαντήσει στα 20 θετικά, ο καθένας μπορεί να δει τον κατάλογό τους στον ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Χατζηδάκης: «Μου θυμίζουν την κολοκυθιά οι αγρότες»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τους αγροτοσυνδικαλιστές από τις 12/12 να προσέλθουν σε διάλογηο. Αυτό δεν κατέστη δυνατό. Μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου κάναμε διάλογο και ο Κώστας Τσιάρας και εγώ. Ήρθε μάλιστα αντιπροσωπεία του Πενελλαδικού Συλλαλητηρίου.

Ζούμε αυτή τη στιγμή ένα πρωτοφανές σκηνικό όπου κάποιοι διαμαρτύρονται, κόβουν τη χώρα στα δύο με μπλόκα, και αρνούνται να προσέλθουν σε διάλογο με τον πρωθυπουργό. Μπορούμε να θυμηθούμε άλλη περίπτωση στην Ελλάδα ή σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα όπου έχει συμβεί κάτι τέτοιο;

Σχετικά με τις ενστάσεις των αγροτών για τη σύνθεση των αντιπροσωπειών τους, δήλωσε:

«Καλούμε και πάλι τους αγρότες σε διάλογο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι περίμνενε ενιαία αντιπροσωπεία όλωςν των αγροτών. Ειπώθηκε από εκπροσώπους μπλόκων ότι δεν θα ήθελαν να έρθουν μαζί στην ίδια αίθουσα. Το δεχτήκμε και είπαμε να κάνουμε δύο ξεχωριστές συναντήσεις.

Μου θυμίζει ένα παιδικό παιχνίδι αυτό, την κολοκυθιά. Αν θέλαμε να τους διασπάσουμε δεν θα δεχόμασταν να γίνουν δύο συναντήσεις, θα λέγαμε μία και θα την απέρριπταν.

Από εκεί και πέρα είπαμε 20, δεν ξέρω και πόσους χωράει το δωμάτιο. Θα έρθουν για μία συνάντηση που πρέπει να είναι παραγωγική, και αν το θέλουμε αυτό, πρέπει να μείνει σε έναν ρυθμό που να το επιτρέπει. Διάλογος γίνεται με δύο, εμείς είμαστε ο ένας από τους δύο και περιμένουμε.

Εγώ λέω ότι έχουμε αγρότες από εδώ και αγρότες από εκεί. Για δικούς τους λόγους δεν θέλουν να συνυπάρξουν στην ίδια αίθουσα. Εμείς θέλουμε να κάνουμε ενιαία συνάντηση. Δεν κατέστη δυνατό και δεχτήκαμε δύο».