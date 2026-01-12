Ο μαξιμαλισμός των αγροτών, οι απαντήσεις Τσίπρα στην Καρυστιανού και τα βέλη Άδωνι στους σιωπηλούς

Το 2024, όταν και πάλι είχε χρειαστεί μια συνάντηση Μητσοτάκη-αγροτών, για να λήξουν και τότε οι κινητοποιήσεις της περιόδου, είχαν συμμετάσχει στο εν λόγω ραντεβού περίπου 15 αγροτοσυνδικαλιστές, με μια αντιπροσωπευτικότητα ανάλογα με την περιοχή. Πλέον, οι αγρότες το τερμάτισαν ζητώντας δύο ραντεβού, ένα με 25 αγρότες και ένα με άλλους 10 κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς. Τώρα, δεν βλέπω το Μαξίμου ζεστό για κάτι τέτοιο, αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν μπορούν προφανώς να συνεννοηθούν ούτε μεταξύ τους, όταν επιλέγουν 25 ανθρώπους για να πάνε σε μια συνάντηση.

Οι νέοι αγρότες και οι ακροδεξιοί

Ένα βασικό πρόβλημα της διαπραγμάτευσης και της συνεννόησης με τους αγρότες, είναι ότι η νέα γενιά δεν είναι σαν τους κλασικούς αγροτοσυνδικαλιστές. Πρόκειται για πρόσωπα νέας γενιάς, με χαλαρούς κομματικούς δεσμούς, οι οποίοι επηρεάζονται εύκολα και είναι στην πιο σκληρή γραμμή, με τη λογική να βαρέσουν τη γροθιά στο μαχαίρι. Μάλιστα, μεταξύ τους συγκαταλέγονται και αρκετά πρόσωπα που μπορεί να λένε ότι στηρίζουν ΝΔ, αλλά στην πραγματικότητα εντοπίζονται πολιτικά στην ακροδεξιά.

Διαβάστε επίσης: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ιστορική επίσκεψη στη Μαδρίτη: Τι θα συζητήσει με Σάντσεθ και Φελίπε

Οι απαντήσεις Τσίπρα στην Καρυστιανού

Η επαναφορά Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης όπου ο πρώην Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει την Ιθάκη στο τοπικό κοινό. Εγώ μίλησα με άνθρωπο που συνομιλεί με τον πρώην Πρωθυπουργό και μου επεσήμανε πως υπό το φως των νέων πολιτικών δεδομένων και την προαναγγελία κόμματος από την πλευρά της Μαρίας Καρυστιανού, αλλά και την επίθεση που εξαπέλυσε κατά του Τσίπρα, ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί στο εκκολαπτόμενο κόμμα, χωρίς πάντως να ονοματίζει την κυρία Καρυστιανού. Άλλωστε στην Αμαλίας δεν θεωρούν πως οι δυο τους αντλούν ψήφους από τον ίδιο χώρο καθώς την Πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών την έχουν κατατάξει στο χώρο της δεξιάς πολυκατοικίας.

Άδωνις κατά όσων «σωπαίνουν»

Πυκνή κομματική δραστηριότητα είχε μέσα στο Σαββατοκύριακο ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αφού βρέθηκε σε ουκ ολίγες κοπές βασιλόπιτας. Σε μια εξ αυτών, συγκεκριμένα στα Βριλήσσια, άνθρωπος μου τον άκουσε να λέει πως υπάρχουν αυτοί που υπερασπίζονται με κόστος καθημερινά το κυβερνητικό έργο κι αυτοί που αρνούνται να το πράξουν και σωπαίνουν. «Όποιος δεν μιλάει ποτέ, δεν κινδυνεύει να φθαρεί», είπε ο κ. Γεωργιάδης και οι μυημένοι κατάλαβαν πολύ καλά σε ποιον πηγαίνει η σπόντα.

Διαβάστε επίσης: Μαξίμου: Δύο οι συναντήσεις του Μητσοτάκη με τους αγρότες - Ο Τσιάρας ζήτησε συνθέσεις έως 20 άτομα

Περιμένοντας τον Ρούμπιο

Με όσα κοσμοϊστορικά συμβαίνουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στην κυβέρνηση περιμένουν την άφιξη του Αμερικάνου υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο μέχρι τα τέλη Μαρτίου για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Μέχρι στιγμής αυτό είναι που περιμένει η ελληνική πλευρά, αφού ραντεβού του Μητσοτάκη στον Λευκό Οίκο δεν έχει προκύψει παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλλει η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Πάντως όσο η περιοχή μας παραμένει κάτω από τα ραντάρ της αμερικανικής διοίκησης, τόσο πιο ανακουφισμένοι αισθάνονται σε Μέγαρο Μαξίμου και υπουργείο Εξωτερικών.

Η κόρη Τραγάκη

Από τον εορτασμό του Μητσοτάκη για τα 10 χρόνια στην προεδρία της ΝΔ που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου (10/01) στα γραφεία της Πειραιώς δεν έχω να σας πω πολλά, καθώς τα ενσταντανέ και τα παραλειπόμενα έχουν γενικά παίξει. Άλλωστε και ο Μητσοτάκης δεν έκανε πολλες κουβέντες σοβαρά, παρά χαιρετούσε και έβγαζε φωτογραφίες. Αν κάτι μου έκανε εντύπωση ήταν ο... ισόβιος Γιάννης Τραγάκης που περπατούσε αγκαζέ με την κόρη του Αργυρώ, η οποία προορίζεται για το ψηφοδέλτιο της Β' Πειραιώς. Μάλιστα η κόρη Τραγάκη έχει κάνει και σχετικό ραντεβού με τον Μητσοτάκη εδώ και εβδομάδες.