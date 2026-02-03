Χατζηδάκης: «Χρωστάμε στον Παναθηναϊκό νέο σύγχρονο γήπεδο»

Σε εκδήλωση των Παλαίμαχων του Παναθηναϊκού παραβρέθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, κάνοντας αναφορά στο γήπεδο της ομάδας στον Βοτανικό.

Στην ανάρτησή του που τη συνοδεύει με φωτογραφίες από την εκδήλωση αναφέρει:

«Το νέο σύγχρονο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό θα είναι πραγματικότητα την άνοιξη του 2027. Το χρωστάμε στον Παναθηναϊκό, διότι οι άλλες δύο μεγάλες ομάδες της Πρωτεύουσας έχουν τα δικά τους σύγχρονα γήπεδα. Κάνουμε, λοιπόν, ό,τι μπορούμε για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατό.

Αυτό υπογράμμισα χθες στη συγκινητική εκδήλωση των Παλαίμαχων του Παναθηναϊκού, με τους οποίους μας ενώνει η αγάπη μας για το Τριφύλλι. Και όλους εμάς που δεν είμαστε αθλητές, μας ενώνει βεβαίως και ο θαυμασμός απέναντι στους «μύθους» του Παναθηναϊκού, στους πρωταθλητές μας εδώ και δεκαετίες».



